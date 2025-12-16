Expertul în politică externă al partidului Uniunea Creștin Democrată CDU din Germania, Roderich Kiesewetter, avertizează în privința naivității excesive în relațiile cu Rusia. În ciuda negocierilor care au avut loc duminica și luni la Berlin, nu trebuie să credem că liderul rus Vladimir Putin își va da seama că războiul nu merită pentru el, a declarat Kiesewetter în cadrul emisiunii „Pinar Atalay” de la ntv.

Rusia a dislocat aproximativ 360.000 de soldați în apropierea granițelor NATO, potrivit declarațiilor făcute la ntv de Roderich Kiesewetter, membru al Bundestagului german și expert în domeniul apărării. El a afirmat că forțele sunt alcătuite din două corpuri de armată staționate în Belarus, capabile să atace țările NATO.

Kiesewetter a subliniat că, datorită unei economii bazate pe război, Putin antrenează sute de mii de soldați care nu sunt folosiți deloc în războiul împotriva Ucrainei. El a calificat drept naive speranțele că Rusia „își va reveni în fire”.

El a avertizat că anii 2026-2027 ar putea fi cei mai periculoși. Dacă le supraviețuim – prin capacitatea noastră de a ne apăra, dar și neînspăimântând populația, ci mai degrabă spunând: «Atenție, s-ar putea întâmpla asta, să fim atenți» – atunci vom fi supraviețuit”, a spus Kiesewetter.

Kiesewetter, colonel în Forțele Armate Germane până în 2009 și angajat timp de mai mulți ani la sediul NATO din Mons, Belgia, a subliniat că Rusia menține două corpuri de armată în Belarus, însumând între 350.000 și 360.000 de soldați pregătiți de luptă. „Acest lucru este îngrijorător, mai ales în statele baltice.” Astfel de evoluții au fost observate în Rusia în ultimii doi ani.

Putin duce războiul „nu cu un succes militar deosebit în Ucraina”, dar prin economia de război, antrenează „sute de mii de soldați care nu sunt niciodată desfășurați în Ucraina”.

Până acum, secretarul general NATO, Mark Rutte, „minimalizase destul de mult” situația. Cu toate acestea, în timpul vizitei sale la Berlin de săptămâna trecută, până și Rutte a subliniat „direct” că „situația escaladează”. Pe 11 decembrie, Rutte a declarat: „Suntem următoarea țintă a Rusiei”. De asemenea, el a avertizat asupra unui război „asemănător celui pe care l-au trăit bunicii noștri”.

