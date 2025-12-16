Live TV

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare: trădare și trafic de persoane

Viktor Ianukovici, fostul președinte ucrainean.
Viktor Ianukovici, fostul președinte pro-rus ucrainean.

Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, acuzat de înaltă trădare și ajutoarea Federației Ruse, dar și de trafic ilegal de persoane, a fost condamnat definitiv. Verdictul instanței împotriva celui de-al patrulea președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, și a fostului șef adjunct al Departamentului Securității Statului, Konstantin Kobzar, a devenit definitiv, informează Biroul Procurorului General.

„Conform verdictului instanței, fostul președinte al Ucrainei a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru organizarea traficului ilegal de persoane peste frontiera de stat a Ucrainei și incitare la dezertare în temeiul articolului 332 partea a 2-a, articolului 27 partea a 4-a și articolului 408 partea a 2-a din Codul penal al Ucrainei”, informează Ukrainskaia Pravda.

În același timp, a fost condamnat pentru o serie de infracțiuni, inclusiv înaltă trădare și ajutorare a Federației Ruse în purtarea unui război agresiv împotriva Ucrainei, pentru care a fost condamnat la 13 ani de închisoare prin verdictul Tribunalului Districtual Obolonski din Kiev la 24 ianuarie 2019.

În același timp, fostul șef adjunct al Departamentului Securității Statului, care se afla în același dosar cu Ianukovici, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru organizarea traficului ilegal de persoane peste frontiera de stat a Ucrainei și dezertare în temeiul articolului 332 partea a 2-a, articolului 408 partea a 2-a din Codul penal al Ucrainei.

Procurorii au dovedit în instanță că, pe 23 februarie 2014, Ianukovici a trecut ilegal frontiera de stat a Ucrainei pe calea aerului și a organizat transferul a cel puțin 20 de persoane din cercul său apropiat și militari ai Departamentului de Protecție a Statului.

Procurorii au demonstrat că, la 23 februarie 2014, fostul președinte al Ucrainei, acționând în conspirație cu fostul șef al Serviciului Prezidențial de Securitate și cu asistența reprezentanților Federației Ruse, a trecut ilegal frontiera de stat a Ucrainei pe cale aeriană și a organizat transferul cel puțin 20 de persoane din cercul său și personal militar al Departamentului de Securitate Națională.

În 2014, fostul președinte a decis, cu sprijinul forțelor armate ale Federației Ruse, să părăsească definitiv Ucraina.

Aflat pe teritoriul unei unități militare a Flotei Mării Negre a Federației Ruse, în zona Golfului Cazaci din orașul Sevastopol, el i-a instigat pe militarii Direcției de Protecție a Statului ai Ucrainei, care asigurau paza sa personală, să dezerteze și să plece în Rusia. 

