După Israel, Ucraina acuză încă o țară că acceptă grâu furat din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a acuzat marţi Egiptul că a permis unei nave ruseşti să descarce într-unul din porturile sale cereale preluate din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, în ciuda solicitărilor repetate din partea Kievului de a nu permite acest lucru, relatează agenţia EFE.

"În ciuda avertismentelor repetate, navei ASOMATOS i s-a permis să descarce 26,9 tone de grâu ucrainean furat. Este al patrulea caz de spălare a cerealelor ruseşti în porturile egiptene începând din luna aprilie", a scris Sîbiga pe reţeaua de socializare X.

Ministrul ucrainean a mai spus că Parchetul ucrainean a cerut Ministerului Justiţiei din Egipt asistenţă juridică pentru a preveni descărcarea mărfurilor pe care Ucraina le consideră "ilegale", informează Agerpres.

Respectiva încărcătură a fost exportată prin peninsula Crimeea ocupată de Rusia. "Ucraina este o ţară care a jucat ani la rând rolul unui garant de încredere al securităţii alimentare a Egiptului şi nu înţelegem de ce partenerii noştri egipteni continuând să accepte cereale ucrainene furate", a adăugat ministrul ucrainean de externe, care a cerut confiscarea "bunurilor furate din teritoriile ocupate".

Kievul a trimis recent mesaje similare şi guvernului israelian, după ce mai multe transporturi de cereale provenite din teritoriile ocupate ale Ucrainei au fost descărcate în Israel de la începutul acestui an.

Un importator privat israelian a renunţat în cele din urmă luna trecută la un astfel de transport, deşi guvernul israelian a estimat că Ucraina nu a prezentat suficiente dovezi care să ateste originea bunurilor şi a justifica intervenţia autorităţilor.

