După proteste, Zelenski ia în calcul demiterea lui Sîrski. Cine ar putea să preia comanda armatei ucrainene (Bloomberg)

Președintele Volodimir Zelenski ia în calcul înlocuirea comandantului-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, cu șeful Forțelor Întrunite, Mihailo Drapatîi, pe fondul solicitărilor venite din partea protestatarilor, relatează Bloomberg, citând două surse familiarizate cu situația, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit uneia dintre surse, Sîrski ar putea fi demis în următoarele zile, iar Zelenski analizează deja un înlocuitor, Drapatîi fiind principalul favorit pentru a prelua funcția de comandant-șef.

Cea de-a doua sursă citată de Kyiv Independent a declarat că Zelenski alege dintre 11 potențiali candidați, iar decizia privind înlocuirea lui Sîrski nu a fost încă luată.

Proteste desfășurate pe parcursul mai multor zile au izbucnit în orașe din toată Ucraina pe 15 iulie, după ce fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a fost demis în urma unei remanieri guvernamentale.

Protestatarii au cerut revenirea lui Fedorov în funcția de ministru al Apărării și demiterea lui Sîrski, pe fondul informațiilor privind tensiunile dintre cei doi.

Mulți dintre manifestanți, inclusiv militari și veterani, îi cer, de asemenea, lui Zelenski să îl înlocuiască pe Sîrski cu Drapatîi.

O persoană familiarizată cu situația a declarat anterior că o decizie privind demiterea lui Sîrski este așteptată în curând, posibil chiar în următoarele zile, conform sursei citate.

Editor : C.S.