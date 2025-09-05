Live TV

„E mai bine să escaladezi cât încă poți". Povestea celui mai vârstnic alpinist care a cucerit Muntele Fuji, la 102 ani

Kokichi Akuzawa
Japonezul Kokichi Akuzawa suind pe Muntele Fiji. Foto: smithsonianmag.com
Prima escaladă a japonezului pe Muntele Fiji, la 96 de ani „Mi-ar plăcea să continui să escaladez veşnic"

Kokichi Akuzawa a fost pe punctul de a renunţa în timpul ascensiunii sale pentru a deveni cea mai în vârstă persoană care a urcat pe Muntele Fuji, la vârsta de 102 ani, reuşită recunoscută de Cartea Recordurilor după ce a ajuns în vârf în august.

„Am fost foarte tentat să renunţ la jumătatea drumului”, a declarat Akuzawa pentru Associated Press într-un interviu recent, scrie News.ro.

„A fost greu să ajung în vârf, dar prietenii mei m-au încurajat şi totul a ieşit bine. Am reuşit să trec peste asta pentru că m-au susţinut foarte mulţi oameni.”

Akuzawa a urcat pe munte împreună cu fiica sa Motoe, în vârstă de 70 de ani, nepoata sa, soţul acesteia şi patru prieteni dintr-un club local de alpinism.

Grupul de alpinişti a campat două nopţi pe traseu înainte de ascensiunea din 5 august către vârful celui mai înalt munte din Japonia, care se înalţă la 3.776 metri.

„Sunt impresionat că am escaladat atât de bine”, a spus el, comunicând cu ajutorul fiicei sale Yukiko, în vârstă de 75 de ani, care i-a repetat întrebările tatălui său la ureche, deoarece acesta nu aude bine.

Akuzawa a adăugat că, la vârsta sa, nu ia niciun munte ca pe ceva sigur. „Este mai bine să escaladezi cât încă poţi.”.

Prima escaladă a japonezului pe Muntele Fiji, la 96 de ani

Aceasta nu a fost prima ascensiune record a lui Akuzawa pe Muntele Fuji. Avea 96 de ani când a devenit prima dată cea mai în vârstă persoană care a escaladat cel mai faimos munte al ţării. În cei şase ani care au trecut de atunci, a depăşit probleme cardiace, zona zoster şi suturile primite în urma unei căzături în timpul escaladării.

Akuzawa s-a antrenat timp de trei luni înainte de ascensiunea pe Fuji, trezindu-se la ora 5 dimineaţa pentru plimbări de o oră şi escaladând aproximativ un munte pe săptămână, în special în prefectura Nagano, la vest de Gunma, în centrul Japoniei.

Înconjurat de rude şi tablouri cu munţi în casa sa din Maebashi, la aproximativ 241 de kilometri nord-vest de Tokyo, Akuzawa îşi aminteşte ce l-a atras pentru prima dată către munţi acum 88 de ani. Deşi magia atingerii vârfului este de necontestat, oamenii au fost cei care l-au determinat să se întoarcă.

„Mă caţăr pentru că îmi place”, a spus el. „Este uşor să-ţi faci prieteni pe munte.”.

Akuzawa a fost un student capabil şi a lucrat ca inginer proiectant de motoare, iar mai târziu ca inseminator artificial de animale, profesie pe care a practicat-o până la vârsta de 85 de ani, a povestit familia sa.

„Indiferent dacă îţi plăcea să studiezi sau nu, te puteai bucura de munte la fel de mult”, a spus el. „Inteligenţa nu conta acolo sus. Eram cu toţii pe picior de egalitate şi mergeam înainte împreună.”

Akuzawa s-a bucurat cândva de alpinismul solo, dar odată cu trecerea anilor, pe măsură ce forţele i-au scăzut, a început să se bazeze mai mult pe ajutorul celorlalţi. Ascensiunea sa record de luna trecută a fost o altă încercare pe care a trecut-o cu ajutorul altora.

„Muntele Fuji nu este un munte dificil, dar de data aceasta a fost mai greu decât acum şase ani. Mai greu decât orice alt munte până acum”, a spus el.

„Nu m-am simţit niciodată atât de slab. Nu aveam dureri, dar mă întrebam mereu de ce eram atât de lent, de ce nu aveam energie. De mult îmi depăşisem limita fizică şi numai datorită forţei celorlalţi am reuşit.”

„Mi-ar plăcea să continui să escaladez veşnic”

Akuzawa a fost întrebat dacă va încerca să urce din nou pe Muntele Fuji.

„Mi-ar plăcea să continui să escaladez veşnic, dar cred că nu mai pot”, a spus el. „Acum sunt la nivelul Muntelui Akagi”, un vârf din apropiere, cu o înălţime de aproximativ jumătate din cea a Muntelui Fuji, de 1.828 metri.

În prezent, Akuzawa îşi petrece dimineţile făcând voluntariat la un centru de îngrijire pentru vârstnici şi predând pictură în studioul său de acasă.

Alpinismul şi pictura necesită timp şi dedicare, dar ambele oferă linişte, a spus el.

„Oamenii care urcă pe munte, oamenii care pictează; dacă pot crea ceva complet pe această cale, asta este cel mai satisfăcător lucru”, a precizat Akuzawa.

Fiicele lui Akuzawa vor ca el să picteze muntele Fuji la răsăritul soarelui pentru următoarea adăugire la picturile cu lanţuri muntoase care acoperă pereţii sufrageriei sale.

„Am primit multe cereri”, a spus el, stârnind râsete din partea familiei reunite. „Vreau să pictez câteva scene de pe vârful muntelui Fuji, locuri care îmi trezesc amintiri speciale, deoarece probabil că aceasta a fost ultima dată când am ajuns în vârf.”.

