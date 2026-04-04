„E timpul să reinventăm NATO”. Criza declanșată de Trump în cadrul Alianței reprezintă o oportunitate pentru Ucraina

Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna aceasta că ia serios în considerare retragerea țării sale din NATO. Deși amenințarea i-a alarmat pe membrii Alianței, inclusiv pe premierul Donald Tusk, care a afirmat că acest scenariu „ar fi planul de vis al lui Putin”, ambasadoarea Ucrainei la NATO privește situația cu optimism, relatează Politico.

Alyona Getmanchuk, ambasadoarea Ucrainei la NATO, a reacționat la această știre cu un optimism surprinzător, declarând pentru sursa citată că turbulențele actuale ar putea duce la renașterea Alianței.

„În loc să vorbesc despre prăbușirea NATO, aș prefera să vorbesc despre reinventarea Alianței”, a declarat ea vineri.

Getmanchuk a susținut că, „paradoxal”, turbulențele ar putea deschide mai multe oportunități pentru integrarea Ucrainei în Alianță, un rezultat care, potrivit ei, ar ajuta NATO să devină „mult mai eficientă, letală, inovatoare și capabilă să contracareze amenințarea rusă”.

Șefa misiunii ucrainene a respins afirmațiile lui Trump că NATO este un „tigru de hârtie” care nu reușește să-l intimideze pe președintele rus Vladimir Putin. Ea a subliniat că, deși Kremlinul a petrecut decenii încercând să submineze NATO, nu a îndrăznit încă să atace direct niciuna dintre țările membre.

Ea a mai spus că Articolul 5 din Tratatul NATO, care obligă Alianța să vină în apărarea oricărei țări membre în cazul unui atac, rămâne un „model de urmat” pentru garanțiile de securitate, spre deosebire de clauza de apărare reciprocă a UE, care pur și simplu nu îndeplinește acest rol.

Ucraina vrea un parteneriat cu NATO

Ucraina urmărește de mult timp să adere la NATO pentru a beneficia de acest tip de sprijin defensiv, iar această ambiție s-a consolidat și mai mult în urma invaziei ruse pe teritoriul său. Însă Trump s-a opus ferm aderării Kievului, iar anul trecut secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat că țara nu poate adera fără sprijinul tuturor membrilor actuali.

Având în vedere că aderarea la NATO este „în prezent imposibilă din punct de vedere politic”, Getmanchuk a spus că Ucraina se străduiește să obțină „un acord similar Articolului 5”, pe care l-a comparat cu o garanție a suveranității Ucrainei.

Dorința de a adera la NATO nu a împiedicat Ucraina să vadă fisurile semnificative din cadrul Alianței.

Ambasadorul a recunoscut că încrederea țării a fost zdruncinată, în parte din cauza „comportamentului NATO în primii ani ai războiului, când a încercat în mod deliberat să se distanțeze de toate procesele cheie legate de furnizarea către Ucraina a sprijinului cel mai necesar: armele letale”.

După realegerea lui Trump și decizia Washingtonului de a-și reduce sprijinul acordat Kievului, NATO a preluat un rol mai activ în apărarea țării, iar astăzi Alianța coordonează peste 80% din totalul asistenței militare acordate Ucrainei.

Deși majoritatea ucrainienilor își doresc în continuare ca țara lor să adere la NATO, sprijinul pentru Alianță a scăzut constant din 2022, când un procent record de 89% dintre cetățeni și-au exprimat sprijinul pentru aderare. În anii care au trecut de atunci, presiunile războiului au determinat Ucraina să acumuleze experiență în domeniul apărării și să-și dezvolte propriile sisteme de arme eficiente.

Getmanchuk a afirmat că Kievul se află astăzi în poziția de a fi un partener care are ceva de oferit Alianței în schimbul ajutorului.

„Chiar și fără a fi membru NATO, suntem singura țară care, în practică, pune deja în aplicare Conceptul strategic al Alianței”, a spus ea, referindu-se la documentul care stabilește obiectivele-cheie și numește în mod explicit adversarii al căror comportament agresiv trebuie oprit.

Ucraina, a spus ea, a fost partenerul cheie al Alianței în „confruntarea cu cea mai directă și semnificativă amenințare a sa, care a fost definită ca fiind Rusia”.

