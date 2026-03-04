Live TV

Elon Musk, acuzat în instanță că a prăbușit intenționat acțiunile Twitter înainte de a cumpăra compania

Rishi Sunak And Tech Giant Elon Musk Hold Live Chat During AI Safety Summit
Elon Musk se confruntă cu un proces după acuzații că ar fi prăbușit acțiunile Twitter înainte de preluare. Foto Getty Images

Elon Musk depune mărturie miercuri într-un proces intentat de acționari la un tribunal federal din San Francisco, unde este acuzat că a făcut declarații false despre numărul conturilor false de pe Twitter pentru a reduce prețul acțiunilor companiei înainte de a o cumpăra în 2022 pentru 44 de miliarde de dolari. Reclamanții susțin că afirmațiile miliardarului au influențat piața și i-au făcut pe investitori să vândă acțiuni la prețuri mai mici, scrie Euronews.

Miliardarul se confruntă cu un proces intentat de acționari, care susțin că a răspândit în mod deliberat informații false despre conturile false pentru a scădea prețul acțiunilor Twitter înainte de preluarea platformei de socializare.

Procesul a fost intentat în octombrie 2022 la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord al Californiei, în numele acționarilor Twitter care au vândut acțiuni între 13 mai și 4 octombrie 2022, cu câteva săptămâni înainte ca achiziția Twitter de către Musk să fie finalizată.

Reclamanții susțin că Musk a încălcat legislația federală privind valorile mobiliare prin declarații publice false care „au fost calculate cu atenție pentru a scădea prețul acțiunilor Twitter”.

Directorul executiv al Tesla ajunsese la un acord pentru a cumpăra Twitter și a scoate compania de la bursă în aprilie 2022.

Pe 13 mai, însă, el a declarat că planul este „temporar suspendat” și că are nevoie să afle câte conturi spam și false există pe platformă.

Acțiunile Twitter au scăzut puternic ca urmare a acestor declarații. Câteva zile mai târziu, Musk a scris pe Twitter că acordul „nu poate merge mai departe” și a susținut că aproape 20% dintre conturile platformei sunt „false”, potrivit plângerii depuse în instanță.

În aprilie 2022, Elon Musk a ajuns la un acord pentru a cumpăra Twitter, însă o lună mai târziu a anunțat că tranzacția este „temporar suspendată”, invocând verificarea numărului de conturi false. Declarațiile sale au dus la scăderea puternică a acțiunilor companiei, iar ulterior Musk a susținut că aproape 20% dintre conturi ar fi false și a anunțat că renunță la ofertă.

Twitter l-a acționat în instanță pentru a-l obliga să finalizeze tranzacția. În octombrie 2022, Musk a revenit asupra deciziei și a acceptat să cumpere compania pentru 44 de miliarde de dolari. După preluare, el a redus semnificativ personalul și, în 2023, a schimbat numele platformei din Twitter în X.

