Elon Musk, acuzat în instanță că a prăbușit intenționat acțiunile Twitter înainte de a cumpăra compania

Elon Musk depune mărturie miercuri într-un proces intentat de acționari la un tribunal federal din San Francisco, unde este acuzat că a făcut declarații false despre numărul conturilor false de pe Twitter pentru a reduce prețul acțiunilor companiei înainte de a o cumpăra în 2022 pentru 44 de miliarde de dolari. Reclamanții susțin că afirmațiile miliardarului au influențat piața și i-au făcut pe investitori să vândă acțiuni la prețuri mai mici, scrie Euronews.

Miliardarul se confruntă cu un proces intentat de acționari, care susțin că a răspândit în mod deliberat informații false despre conturile false pentru a scădea prețul acțiunilor Twitter înainte de preluarea platformei de socializare.

Procesul a fost intentat în octombrie 2022 la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord al Californiei, în numele acționarilor Twitter care au vândut acțiuni între 13 mai și 4 octombrie 2022, cu câteva săptămâni înainte ca achiziția Twitter de către Musk să fie finalizată.

Reclamanții susțin că Musk a încălcat legislația federală privind valorile mobiliare prin declarații publice false care „au fost calculate cu atenție pentru a scădea prețul acțiunilor Twitter”.

Directorul executiv al Tesla ajunsese la un acord pentru a cumpăra Twitter și a scoate compania de la bursă în aprilie 2022.

Pe 13 mai, însă, el a declarat că planul este „temporar suspendat” și că are nevoie să afle câte conturi spam și false există pe platformă.

Acțiunile Twitter au scăzut puternic ca urmare a acestor declarații. Câteva zile mai târziu, Musk a scris pe Twitter că acordul „nu poate merge mai departe” și a susținut că aproape 20% dintre conturile platformei sunt „false”, potrivit plângerii depuse în instanță.

Twitter l-a acționat în instanță pentru a-l obliga să finalizeze tranzacția. În octombrie 2022, Musk a revenit asupra deciziei și a acceptat să cumpere compania pentru 44 de miliarde de dolari. După preluare, el a redus semnificativ personalul și, în 2023, a schimbat numele platformei din Twitter în X.

