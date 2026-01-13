Live TV

Elon Musk oferă acces gratuit la Internet în Iran, prin Starlink (Bloomberg)

Elon Musk.
Elon Musk. Foto: Profimedia Images

SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, oferă gratuit serviciul său de satelit Starlink în Iran, pe fondul protestelor violente și al întreruperii accesului la Internet timp de câteva zile, potrivit unor informații citate de Bloomberg.

SpaceX a renunțat la taxa de abonament la Starlink în Iran, astfel încât persoanele care dețin receptoare în țară pot accesa serviciul fără a plăti, potrivit lui Ahmad Ahmadian, director executiv al grupului american Holistic Resilience, care colaborează cu iranienii pentru a asigura accesul la Internet.

O persoană familiarizată cu operațiunile Starlink a confirmat serviciul gratuit, cerând însă să nu fie identificată, deoarece informația nu este publică.

Informația vine în contextul în care întreruperea Internetului în Iran a depășit pragul de cinci zile.

Iranienii au putut marți să efectueze apeluri telefonice în străinătate pentru prima dată în ultimele zile, dar publicul larg a rămas izolat de lumea exterioară.

Casa Albă anunţă că preşedintele Trump are toate opţiunile pe masă în privinţa Iranului. De la diplomaţie până la acţiuni militare. Deocamdată, prima decizie se referă la sancţionarea cu taxe de 25 la sută statelor care mai fac afaceri cu republica islamică. În plus, personalul ambasadei de la Teheran este sfătuit să plece spre Armenia sau Turcia.  Între timp, un portal susţinut de diaspora a publicat informaţii potrivit cărora cel puţin 12 mii de oameni au murit în timpul represiunii protestelor.

Fără curent electric, fără internet, ameninţaţi de forţele regimului teocrat de la Teheran, iranienii continuă să iasă pe străzi și să protesteze.

