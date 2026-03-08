Elveţienii au decis prin referendum ca garantarea plăţilor cu numerar să fie înscrisă în Constituţie

73% dintre alegătorii elveţieni au susţinut duminică o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii totale a acestuia cu monedă virtuală.

Textul aprobat la referendumul care a fost organizat duminică stabileşte că această garanţie va fi înscrisă în Constituţie.

În pofida acestui sprijin clar pentru numerar, autorităţile elveţiene vor continua să analizeze, aşa cum fac mai multe ţări europene şi China, posibilitatea lansării unui "franc elveţian virtual" în viitor, un tip de criptomonedă emisă de Banca Naţională a Elveţiei. În urma votului de astăzi, această monedă virtuală va trebui să coexiste, dacă se va concretiza, cu monedele şi bancnotele fizice, relatează Agerpres.

Rezultatul referendumului garantează, de asemenea, că Elveţia îşi va păstra unul dintre recordurile mondiale, legat de utilizarea celei mai vechi monede din lume: cea de 10 cenţi, emisă fără modificări din 1879.

Concret, iniţiativa aprobată astăzi, care va fi în curând integrată în legislaţia elveţiană, prevede că autorităţile monetare trebuie să asigure disponibilitatea constantă a monedelor şi bancnotelor.

Alegătorii elveţieni sunt consultaţi în mod direct la intervale regulate în legătură cu o gamă diversă de subiecte, la nivel federal, cantonal şi municipal.

