„Timpul linguşelilor s-a terminat. Trebuie să schimbăm strategia”. Fostul şef al NATO, atac la adresa lui Trump

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, avertizează că Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa, pe fondul amenințărilor formulate de Donald Trump în legătură cu Groenlanda, relatează News.ro. El cere Europei să schimbe radical abordarea față de președintele american, susținând că a venit momentul să renunțe la „lingușeli”. „Singurul lucru pe care Trump îl respectă este forţa, fermitatea şi unitatea”, a declarat acesta.

„Nu este o criză doar pentru NATO, este o criză pentru comunitatea transatlantică în ansamblul său şi o provocare la adresa ordinii internaţionale aşa cum o cunoaştem după al Doilea Război Mondial”, a declarat Rasmussen într-un interviu telefonic acordat AFP, de la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos.

În faţa unei situaţii fără precedent în relaţiile transatlantice, fostul premier danez le cere actualului secretar general al NATO, olandezul Mark Rutte, şi principalilor lideri europeni să adopte un ton mult mai ferm în relaţia cu Washingtonul.

„Trebuie să schimbăm strategia şi să ajungem la concluzia că singurul lucru pe care Trump îl respectă este forţa, fermitatea şi unitatea”, a declarat Rasmussen, care a condus NATO în perioada 2009–2014.

„Este exact ceea ce trebuie să demonstreze Europa. Timpul linguşelilor s-a terminat. Ajunge!”, a adăugat el.

Mai mulţi lideri europeni şi Mark Rutte se află în această săptămână la Davos, unde încearcă să-l convingă pe Donald Trump să renunţe la ameninţările privind Groenlanda, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei, stat membru al Uniunii Europene (UE) şi al NATO.

Rasmussen consideră că, în ciuda tensiunilor actuale, este încă posibil să fie identificate soluţii care să consolideze NATO, însă avertizează că modul în care Donald Trump şi-a bruscat aliaţii tradiţionali a provocat o „ruptură” care, în opinia sa, favorizează Rusia şi China.

„Ne aflăm într-o situaţie cu totul nouă, diferită de toate celelalte diferende pe care le-am cunoscut în istoria NATO”, a subliniat Rasmussen.

„Dacă Trump atacă Groenlanda şi desfăşoară o acţiune militară împotriva acestui teritoriu, asta ar însemna, de facto, sfârşitul NATO”, a avertizat fostul secretar general al Alianţei.

În opinia sa, criza actuală are şi efectul de a distrage atenţia de la războiul din Ucraina, pe care îl descrie drept „o adevărată ameninţare”.

„Toată lumea vorbeşte acum despre Groenlanda, care nu reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii Atlanticului de Nord”, a spus el.

Fostul premier danez, în vârstă de 72 de ani, care a condus guvernul de la Copenhaga între 2001 şi 2009, pledează pentru un „dialog constructiv” cu Statele Unite în chestiunea Groenlandei.

În acest sens, Danemarca şi Statele Unite ar putea, potrivit lui Rasmussen, să actualizeze Acordul din 1951 privind desfăşurarea trupelor americane pe acest teritoriu autonom, să permită accesul întreprinderilor americane pe insulă pentru activităţi de extracţie minieră şi să convină asupra excluderii Rusiei şi Chinei.

„Putem îndeplini toate cererile” lui Donald Trump, a dat el asigurări.

Cu o singură excepţie, şi anume cedarea Groenlandei, care „nu este de vânzare şi, în calitate de expert imobiliar, ar trebui să ştie că, atunci când un bun nu este de vânzare, nu-l poţi cumpăra”.

Editor : Ș.A.