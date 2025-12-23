Live TV

Data publicării:
Screenshot 2025-12-23 at 13.16.18
Emmanuel Macron antrenându-se cu militarii francezi Foto: captură video

Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut o şedinţă de sport - flotări, tracţiuni, abdomene - împreună cu militari francezi desfăşuraţi în Emirateke Arabe Unite (EAU), condusă de infuencerul Tibo InShape, un reprezentant al culturismului pe YouTube.

Şeful statului francez - care a împlinit duminică 48 de ani - a profitat de vizita sa la Abu Dhabi pentru a se arăta în timp ce face face sport, sub privirea pricepută a celui mai urmărit youtuber de pe platforma video, notează News.ro.

Preşedintele francez, care purta un tricou alb şi pantalonii scurţi ai Marinei franceze, a părut să participe la exerciţiu cu entuziasm.

El a cerut grupului să facă „o serie de flotări de comando”, un exerciţiu aprobat de youtuber.

Emmanuel Macron a participat, în afara acestei dmonstraţii sportive, la o cină - pregătită de bucătari-şefi de la Palatul Élysée - împreună cu cei aproximativ 800 de militari francezi desfăşuraţi în EAU.

Preşedintele francez sărbătoreşte anual sfârşitul anului împreună cu trupe desfăşurate în străinătate.

EAU au fost alese în acest an pentru că „regiunea cristalizează o serie de crize”, potrivit Palatului Élysée.

