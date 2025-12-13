„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a publicat conținutul unui dialog interceptat în care mama unui soldat rus îi descrie unei prietene scene groaznice de pe linia frontului din Ucraina, pe care i le-ar fi arătat fiul său într-un video filmat cu telefonul.

Din interceptare nu reiese unde a fost filmat videoclipul.

„Alioșa a venit acasă... «Mamă, vrei să vezi videoclipul?» Și l-a deschis, iar eu am spus: «Dumnezeule!». Bucăți de carne zăceau peste tot... picioare smulse, capete retezate – era ca un abator, o groapă de gunoi. Un cap zăcea acolo, cu ochii deschiși”, a povestit femeia la telefon, potrivit interceptării publicate de Kyiv Post.

„Asta fac ei – o groapă de gunoi, la naiba, o operațiune specială de rahat. Mai ales, știi unde sunt (rămășițele cadavrelor)? În tranșee. E ca și cum cineva le-ar fi aruncat dintr-un camion”, se mai aude în înregistrare.

Analize independente indică faptul că trupele rusești operează în condiții extreme, confruntându-se cu pierderi grele și tensiuni psihologice, mai scrie Kyiv Post.

Rusia, pierderi grele pe front

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) și Ministerului Apărării britanic, Rusia a menținut o forță de aproximativ 500.000 - 650.000 de oameni în și în apropierea Ucrainei din 2024, cu o medie de 900 - 1.200 de morți sau răniți grav în fiecare zi, și vârfuri care depășesc 2.000 de victime în 24 de ore.

În 2024 – ultimul an pentru care există date complete – cercetătorul islandez Ragnar Gudmundsson a estimat că forțele ruse au pierdut aproximativ 427.000 de soldați.

Statul Major al Ucrainei, analizând imagini capturate de drone și informații de pe câmpul de luptă, a estimat bilanțul la 430.790.

Comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a declarat reporterilor în ianuarie 2025 că numărul era „între 420.000 și 430.000”, menționând că aproape o treime dintre soldați au murit pe câmpul de luptă.

Situație mai gravă decât în Al Doilea Război Mondial

Proiectul de stat al Ucrainei „Vreau să trăiesc” a publicat ceea ce susține a fi statisticile oficiale ale pierderilor militare rusești pentru primele opt luni ale anului 2025. Potrivit proiectului, Rusia a pierdut 281.550 de soldați între ianuarie și august, inclusiv morți, răniți și dispăruți în acțiune.

Dacă aceste cifre sunt corecte – iar cercetările efectuate de Kyiv Post și majoritatea analiștilor independenți concluzionează că probabil sunt – atunci un soldat rus trimis astăzi să invadeze Ucraina are o probabilitate de două până la trei ori mai mare de a fi ucis sau rănit în luptă decât un soldat sovietic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În ciuda acestor pierderi, oficialii ruși, inclusiv președintele Vladimir Putin, au declarat în repetate rânduri că operațiunile vor continua până când regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie din Ucraina vor fi complet sub controlul Moscovei.

Anul trecut, Kyiv Post a intervievat-o pe „Maria”, o profesionistă în ascultarea convorbirilor telefonice, care a spus că lucrurile „nebunești” auzite în convorbirile interceptate sunt, de fapt, reale, în ciuda naturii lor adesea scandaloase.

„Toate sunt reale, chiar dacă pot părea nebunești. Uneori nu-mi vine să cred cuvintele pe care le aud, dar avem ce avem”, a spus ea.

Editor : B.P.