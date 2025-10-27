Membrii radicali și activiștii criminali ai grupării teroriste islamice Hamas trăiesc în prezent în pericol. Imediat după masacrul din 7 octombrie 2023, soldat cu peste 1.200 de morți și 251 de ostatici, statul Israel a înființat o escadrilă secretă a morții, care vânează și lichidează teroriști în Orientul Mijlociu. Cercurile de securitate din Berlin consideră posibil ca unitatea specială să descopere și să distrugă rețelele clandestine ale Hamas și în Germania și în țările vecine, precum Franța, scrie focus.de.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat în repetate rânduri în ultimele luni că toți autorii și susținătorii crimei teribile împotriva populației evreiești trebuie pedepsiți sever – în cazuri extreme, cu moartea.

Un fost agent al serviciului secret israelian Mossad, care nu dorește să-și dezvăluie numele, a declarat pentru FOCUS online că, din câte știe, „în acest moment există aproximativ 1.500 de nume pe lista morții. Sunt foarte mulți cei care nu se mai simt în siguranță în mediul lor obișnuit.”

Alaltăieri, guvernul a furnizat informații și s-a referit la răpirea violentă a lui Noa Argamani, Avinatan Or și Eitan Mor, care seaflau în dimineața zilei de 7 octombrie 2023 la festivalul de muzică Nova, care a fost atacat de teroriștii Hamas.

Unitatea de comandă a statului a identificat opt luptători Hamas care se pare că erau responsabili de răpirea celor trei tineri. Teroriștii au fost împușcați în ascunzătorile lor, fără a fi interogați sau acuzați.

Netanyahu: „Ne dăm suficient timp pentru a-i pedepsi pe făptași”

În relația cu activiștii Hamas, Netanyahu nu pare să aibă milă. El urmează strategia legendarului prim-ministru Golda Meir: după atentatul grupului terorist palestinian „Septembrie Negru” asupra echipei israeliene de la Jocurile Olimpice de la München din 1972, în care au fost uciși unsprezece sportivi, ea a ordonat acțiunea de răzbunare cu numele de cod „Mânia lui Dumnezeu”.

O echipă de asasini a unității speciale Mossad Caesarea a lichidat 20 de luptători ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP). Ultima țintă, vicepreședintele lui Yasser Arafat, Atef Bseiso, a fost împușcat la Paris abia 20 de ani după atentatul de la München.

Înainte, asasinii plătiți i-au oferit bărbatului o cină într-un restaurant de lux. Referindu-se la acest caz, Netanyahu a spus: „Ne dăm suficient timp pentru a-i pedepsi pe făptași. Îi urmărim, dacă este nevoie, în întreaga lume!”

Unitatea specială actuală operează în strictă confidențialitate

Unitatea specială actuală, care vânează ucigașii Hamas, operează în strictă confidențialitate. Aproape nimeni nu cunoaște identitatea membrilor echipei, numită intern „Nili”.

Numele de cod amintește de rețeaua de spionaj care a ajutat britanicii în timpul Primului Război Mondial în operațiunile secrete împotriva otomanilor și germanilor. Membrii escadronului morții provin din Mossad, din serviciul secret intern Shin Bet și din unități militare de elită precum Sayeret Matkal.

Membrii Hamas, care în ultimele săptămâni au folosit demonstrațiile anti-Israel din marile orașe germane pentru acțiuni militante, nu mai pot fi siguri că nu sunt spionați și înregistrați de agenții israelieni.

Un agent al serviciilor secrete din Berlin a declarat pentru FOCUS online: „Acești băieți pot fi agresivi și pot avea gura mare, dar știu foarte bine că ochiul lui David vede totul!”.

Editor : M.C