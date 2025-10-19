Live TV

Estonia a organizat primele alegeri locale fără votanți din afara UE

People cast their votes during Estonia's general election in Parnu
Alegeri în Estonia. Foto: REUTERS/Ints Kalnins

Estonienii au fost chemați duminică la urne pentru alegerile locale, primele de când țara a interzis votul cetățenilor din afara UE. Aproape 72.000 de rezidenți — majoritatea vorbitori de limbă rusă — și-au pierdut dreptul de vot după ce o lege adoptată în martie a restricționat participarea la vot doar pentru cetățenii estonieni și ai UE, relatează TVPWorld.

Parlamentul estonian a modificat Constituția în martie pentru a interzice rezidenților non-UE să voteze la alegerile locale, o măsură care afectează în principal persoanele care dețin încă pașapoarte rusești.

Legiuitorii au prezentat-o ca pe o măsură de securitate națională în contextul tensiunilor cu Moscova, afirmând că numai cetățenii estonieni ar trebui să decidă asupra problemelor locale.

 

 

 

