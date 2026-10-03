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Execuţia eşuată a Christei Pike: Şeful administraţiei penitenciarelor din Tennessee și-a anunțat demisia

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Christa Pike. Foto: Profimedia
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Şeful administraţiei penitenciarelor din statul american Tennessee, Frank Strada, a demisionat după execuţia eşuată a condamnatei Christa Pike, care a supravieţuit injecţiilor letale, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului, Bill Lee, relatează AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

Şeful Departamentul pentru Corecţie din Tennessee (TDOC), Frank Strada, „şi-a depus demisia şi îşi va părăsi funcţia luna aceasta”, a declarat guvernatorul într-un comunicat transmis presei, fără a menţiona direct execuţia eşuată de miercuri a Christei Pike, care urma să fie prima femeie executată în acest stat în peste 200 de ani.

„Îi sunt recunoscător domnului Strada pentru că a pus interesele locuitorilor din Tennessee pe primul loc în această perioadă dificilă”, a declarat guvernatorul Bill Lee, care a anunţat joi suspendarea execuţiilor în acest stat şi o anchetă independentă privind execuţia eşuată a Christei Pike.

„Continui să cred că administraţia închisorii şi-a îndeplinit obligaţiile conform protocolului stabilit”, a declarat Frank Strada, citat în comunicat.

„Cu toate acestea, demisia mea este în interesul locuitorilor din Tennessee în timp ce are loc ancheta independentă”, a adăugat el, considerând ancheta „necesară”.

Christa Pike, condamnată la moarte pentru omor, a ajuns în stare gravă la spital, fiind inconştientă şi conectată la un ventilator, în urma tentativei eşuate a statului Tennessee de a o executa prin injecţie letală, au anunţat vineri avocaţii ei.

Personalul spitalului depunea eforturi pentru a-i salva viaţa lui Pike şi pentru a elimina din organismul său pentobarbitalul, au precizat avocaţii într-o solicitare de urgenţă prin care cer instanţei să oblige Departamentul pentru Corecţie din Tennessee să păstreze dovezile legate de execuţia eşuată de miercuri noaptea.

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată în urmă cu trei decenii pentru crimă, pentru torturarea şi uciderea unei colege de şcoală profesională în vârstă de 19 ani, Colleen Slemmer. Crima a avut loc în campusul Universităţii din Tennessee, la Knoxville, în 1995, când Pike avea 18 ani.

Pike urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole şi singura persoană din epoca modernă a pedepsei capitale în SUA executată în acest stat pentru o crimă comisă în adolescenţă.

Editor : C.L.B.

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