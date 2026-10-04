Execuția eșuată din SUA: Christa Pike este în continuare în stare critică. Avocatul cere comutarea pedepsei

Christa Pike, femeia condamnată la moarte în Tennessee, se află în continuare în stare critică, la câteva zile după ce a supraviețuit unei execuții eșuate prin injecție letală. Avocatul său spune că medicii încearcă în continuare să elimine din organism substanțele administrate în timpul procedurii, iar prognosticul rămâne incert, scrie BBC.

Într-un interviu acordat CNN duminică dimineață, avocatul lui Pike, Stephen Ferrell, a spus că medicii încă încearcă să elimine din organismul ei două doze de pentobarbital.

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte în urma condamnării sale pentru uciderea lui Colleen Slemmer în 1995.

Ea a supraviețuit miercuri a doua încercare de execuție și a fost transferată la un spital din Nashville, Tennessee.

Ferrell a declarat: „Se află încă în spital, conectată la un ventilator, în stare critică; nu cunoaștem încă prognosticul și s-ar putea să nu-l aflăm decât peste câteva zile.”

El nu crede că și-a recăpătat cunoștința la un moment dat, adăugând că a primit informații prin intermediul mandatarului ei medical, fără a se consulta direct cu medicii.

El nu a fost să o vadă. „Este sub pază. Nu sunt sigur cine ar fi putut să o vadă”, a spus el.

Autoritățile nu au anunțat dacă execuția va fi reluată

Autoritățile nu au precizat încă dacă vor încerca din nou să-l execute pe Pike. De asemenea, nu au oferit nicio explicație cu privire la ce anume a mers prost. Totuși, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile până la sfârșitul anului, iar șeful sistemului penitenciar din stat a declarat că își va da demisia sâmbătă.

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„Dacă își revine – s-ar putea să nu-și revină complet – și ar putea apărea probleme legate de capacitatea ei de a fi judecată. Adică, pur și simplu nu știm nimic din toate astea”, a spus Ferrell. „Nu am purtat nicio discuție pe această temă. Biroul procurorului general din Tennessee nu ne-a dat până acum nicio indicație cu privire la intențiile sale.”

Avocatul cere comutarea pedepsei

El a făcut apel la guvernator să-i comute pedeapsa cu moartea în închisoare pe viață „cel puțin”. „A îndurat o încercare chinuitoare de execuție”, a spus el. „A petrecut peste 30 de ani în închisoare, cea mai mare parte a acestora în izolare.”

„Nu știm în acest moment – și s-ar putea să nu aflăm niciodată – ce fel de tortură a îndurat în timpul [execuției eșuate].”

Pike avea 18 ani când, împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, l-au bătut, torturat și ucis pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995.

Ea a fost condamnată la moarte în anul următor, în urma unei adevărate frenzii mediatice stârnite de crima din Knoxville, Tennessee.

Mama lui Slemmer, May Martinez, s-a deplasat la Nashville pentru execuție, care a avut loc în ciuda contestațiilor juridice de ultim moment.

Martinez, care a susținut condamnarea la moarte a lui Pike, a declarat pentru postul local de știri WJXX că „a izbucnit în lacrimi” după ce a aflat că execuția nu a avut succes.

„Cred că statul îmi datorează scuze serioase”, a spus ea.

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Departamentul de Corecție apără protocolul de injecție letală

Departamentul de Corecție al statului a apărat utilizarea injecțiilor letale, afirmând că „protocolul nu permite proceduri suplimentare în afara celor care au fost efectuate”.

Avocații lui Pike au avertizat anterior că istoricul ei medical și anatomia sa – inclusiv trombocitoza (o afecțiune care afectează coagularea sângelui) și venele mici – însemnau că exista riscul ca ea să sufere dureri și suferințe „inutile” în timpul unei injecții letale.

Editor : Ana Petrescu