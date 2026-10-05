Beni Rae Harmony este noua purtătoare de cuvânt adjunctă a Casei Albe. În vârstă de 24 de ani, ea a fost recrutată la câteva zile după ce l-a intervievat pe președintele american Donald Trump pentru postul de televiziune conservator Real America’s Voice. „O voce de încredere pentru mișcarea MAGA”. Cu aceste cuvinte, administrația Trump a descris venirea ei în funcția de nouă adjunctă a purtătorului de cuvânt al Casei Albe, scrie Le Figaro.

Potrivit Guardian, numirea fostei jurnaliste a stârnit polemică după reapariția unei fotografii postate pe rețelele sociale. Imaginea publicată în 2021 o înfățișează pe tânără purtând un tricou cu inscripția „Fuck Joe Biden”, precum și o pușcă de asalt în fața unor decorațiuni de Crăciun. Alături de ea apare Jarome Bell, un fost candidat la Congres în 2022.

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Deși persoana în cauză nu a dorit să răspundă la critici, Anna Kelly, adjuncta purtătorului de cuvânt al Casei Albe, a declarat că noua angajată „va fi o completare excepțională pentru echipa de comunicare a președintelui Trump”. Administrația Trump a lăudat, de asemenea, angajamentul lui Beni Rae Harmony față de mișcarea MAGA, precum și calitățile sale de intervievatoare în fața președintelui Statelor Unite.

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Un parcurs în universul MAGA

Înainte de a se alătura Casei Albe, Beni Rae Harmony și-a început cariera lucrând pentru Turning Point USA, organizația fondată de Charlie Kirk, unde a activat între 2021 și 2022. Ulterior, s-a alăturat campaniei lui Jarome Bell, candidat republican la Camera Reprezentanților în districtul 2 din Virginia în 2022, în calitate de directoare de afaceri publice.

În septembrie 2025, ea a afirmat că a fost suspendată din funcția de prezentatoare de către postul local WICS-ABC20, după ce a difuzat în direct un omagiu adus lui Charlie Kirk, pe care îl descria ca fiind „mentorul ei”. Ulterior, a decis să se alăture publicației conservatoare Real America’s Voice, unde a devenit corespondentă la Casa Albă după ce a fost inclusă în grupul de jurnaliști care îl însoțeau pe Donald Trump în deplasări.

Recrutarea fostei jurnaliste se înscrie în politica Casei Albe, conform căreia corespondenții aleși pentru a-l intervieva sau a-l urmări pe președinte provin din mass-media favorabile lui Donald Trump. Alți corespondenți sunt lăsați pe margine în timpul anumitor deplasări, așa cum s-a întâmplat recent cu cei de la mai multe mass-media, precum CNN, Politico sau MS NOW.

Editor : M.C