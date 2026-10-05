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Video Noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump stârnește deja polemici. Pușca de asalt și tricoul cu „F... Joe Biden”

Data publicării:
Trump Ireland
Președintele Donald Trump discută cu Beni Rae Harmony, corespondentă la Casa Albă pentru Real America's Voice (a doua din stânga), și cu alți jurnaliști, în timpul zborului cu Air Force One de la Shannon, Irlanda, către Baza Comună Andrews, Maryland, duminică, 13 septembrie 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Un parcurs în universul MAGA

Beni Rae Harmony este noua purtătoare de cuvânt adjunctă a Casei Albe. În vârstă de 24 de ani, ea a fost recrutată la câteva zile după ce l-a intervievat pe președintele american Donald Trump pentru postul de televiziune conservator Real America’s Voice. „O voce de încredere pentru mișcarea MAGA”. Cu aceste cuvinte, administrația Trump a descris venirea ei în funcția de nouă adjunctă a purtătorului de cuvânt al Casei Albe, scrie Le Figaro.

Potrivit Guardian, numirea fostei jurnaliste a stârnit polemică după reapariția unei fotografii postate pe rețelele sociale. Imaginea publicată în 2021 o înfățișează pe tânără purtând un tricou cu inscripția „Fuck Joe Biden”, precum și o pușcă de asalt în fața unor decorațiuni de Crăciun. Alături de ea apare Jarome Bell, un fost candidat la Congres în 2022.

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Deși persoana în cauză nu a dorit să răspundă la critici, Anna Kelly, adjuncta purtătorului de cuvânt al Casei Albe, a declarat că noua angajată „va fi o completare excepțională pentru echipa de comunicare a președintelui Trump”. Administrația Trump a lăudat, de asemenea, angajamentul lui Beni Rae Harmony față de mișcarea MAGA, precum și calitățile sale de intervievatoare în fața președintelui Statelor Unite.

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Un parcurs în universul MAGA

Înainte de a se alătura Casei Albe, Beni Rae Harmony și-a început cariera lucrând pentru Turning Point USA, organizația fondată de Charlie Kirk, unde a activat între 2021 și 2022. Ulterior, s-a alăturat campaniei lui Jarome Bell, candidat republican la Camera Reprezentanților în districtul 2 din Virginia în 2022, în calitate de directoare de afaceri publice.

În septembrie 2025, ea a afirmat că a fost suspendată din funcția de prezentatoare de către postul local WICS-ABC20, după ce a difuzat în direct un omagiu adus lui Charlie Kirk, pe care îl descria ca fiind „mentorul ei”. Ulterior, a decis să se alăture publicației conservatoare Real America’s Voice, unde a devenit corespondentă la Casa Albă după ce a fost inclusă în grupul de jurnaliști care îl însoțeau pe Donald Trump în deplasări.

Recrutarea fostei jurnaliste se înscrie în politica Casei Albe, conform căreia corespondenții aleși pentru a-l intervieva sau a-l urmări pe președinte provin din mass-media favorabile lui Donald Trump. Alți corespondenți sunt lăsați pe margine în timpul anumitor deplasări, așa cum s-a întâmplat recent cu cei de la mai multe mass-media, precum CNN, Politico sau MS NOW.

Editor : M.C

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