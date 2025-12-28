Execuțiile în Iran vor crește de două ori în 2025, potrivit unui raport. Care sunt cele mai „obișnuite” acuzații

Numărul execuțiilor în Iran în 2025 va crește de peste două ori față de numărul celor care au avut loc în toată țara în 2024, informează BBC.

Grupul Iran Human Rights (IHR) cu sediul în Norvegia a declarat pentru BBC că a verificat cel puțin 1.500 de execuții până la începutul lunii decembrie, adăugând că de atunci au avut loc multe altele.

Anul trecut, IHR a putut verifica 975 de execuții, deși numărul exact nu este niciodată complet clar, deoarece autoritățile iraniene nu furnizează cifre oficiale.

Cu toate acestea, analiza arată o altă creștere anuală semnificativă, iar cifrele sunt în concordanță cu cele furnizate de alte grupuri de monitorizare.

Guvernul iranian a apărat anterior utilizarea pedepsei cu moartea, afirmând că aceasta se limitează doar la „cele mai grave crime”.

Mișcări de protest

Cifrele privind execuțiile erau deja în creștere înainte de izbucnirea demonstrațiilor de masă în toată țara în 2022, în urma morții în detenție a Mahsa Amini.

Tânăra kurdă în vârstă de 22 de ani a fost reținută de poliția morală din Teheran pentru că ar fi purtat hijabul „în mod necorespunzător”.

Această mișcare de protest a reprezentat cea mai mare provocare la adresa legitimității conducerii teocratice a Iranului din ultimii ani.

Ca răspuns, autoritățile au intensificat ritmul execuțiilor de la aproximativ 520 în 2022 la 832 în anul următor, potrivit cifrelor verificate de IHR.

Au existat câteva execuții ale unor protestatari sau presupuși spioni, dar 99% dintre cei executați au fost condamnați pentru crimă sau infracțiuni legate de droguri, un procent care a rămas constant.

Activiștii au afirmat că rata execuțiilor în Iran crește atunci când regimul se simte amenințat și că scopul este de a preveni opoziția internă prin instilarea fricii în rândul populației.

Acest lucru pare să fie confirmat de faptul că, de la războiul de 12 zile cu Israelul din iunie, precum și de la eșecurile majore ale forțelor proxy ale Iranului în întreaga regiune, a avut loc o altă creștere semnificativă.

