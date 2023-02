Facebook a promovat mesaje plătite de partidul lui Ilan Șor care îndeamnă la proteste împotriva guvernului moldovean

Facebook a permis oligarhului moldovean exilat Ilan Șor, care are legături cu Kremlinul, să distribuie reclame cu mesaje ce îndeamnă la proteste și revolte împotriva guvernului pro-occidental, chiar dacă Șor și partidul său politic se află pe listele SUA de sancțiuni, relatează Associated Press, citată de The Guardian.

Reclamele cu politicianul exilat din opoziție Ilan Șor au fost în cele din urmă înlăturate de pe Facebook însă nu înainte de a fi văzute de milioane de ori în Republica Moldova.

În încercarea de a exploata nemulțumirea oamenilor privind inflația și prețurile mai mari la combustibili, postările plătite de partidul ȘOR au luat în vizor guvernul președintelui Maia Sandu, care săptămâna aceasta a dat detalii despre un complot rusesc de a răsturna puterea folosind diversioniști externi.

„Încercările de destabilizare sunt o realitate și pentru instituțiile noastre, ele reprezintă o reală provocare”, a spus Maia Sandu joi, care a participat la depunerea jurământului de către noul guvern condus de premierul pro-occidental Dorin Recean, fostul consilier pe apărare și securitate al Maiei Sandu.

Reclamele arată cum Rusia și aliații săi au exploatat deficiențele platformelor sociale – la fel ca Facebook, multe dintre ele operate de companii americane – pentru a răspândi propagandă și dezinformare ce folosesc insecuritatea economică și socială drept armă, în încercarea de a submina guvernele din estul Europei.

