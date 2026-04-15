Serghei Lavrov, aflat la Beijing, promite Chinei că Rusia poate „compensa” deficitul de resurse cauzat de războiul din Iran

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, aflat în vizită oficială în China, a spus că ţara sa ar putea compensa deficitul de energie al Chinei, în contextul în care transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este blocat de războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul. El a mai spus că preşedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită în China în prima jumătate a anului, potrivit presei de la Moscova, citată de News.ro.

Situaţia din Orientul Mijlociu este un „nod de criză” evident, care nu va fi uşor de dezlegat, iar simpla încercare de a-l „tăia” este puţin probabil să dea rezultate, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în urma vizitei sale oficiale în China, avertizând că Palestina nu trebuie ignorată, transmite agenţia rusă de ştiri TASS.

El a adăugat că Rusia poate furniza resurse energetice Chinei şi altor ţări afectate de criză, amintind că Moscova a discutat în repetate rânduri această posibilitate, şi a spus că administraţia americană intenţiona să-şi impună controlul asupra petrolului iranian într-un mod pe care l-a comparat cu acţiunile anterioare privind Venezuela.

„Rusia poate, fără îndoială, să compenseze deficitul de resurse care a apărut” pentru China şi „alte ţări interesate să colaboreze cu noi”, a declarat Serghei Lavrov în cadrul unei conferinţe de presă la Beijing, ca răspuns la o întrebare privind blocajul din Strâmtoarea Ormuz.

Liderul chinez Xi Jinping şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-au întâlnit la Beijing, discuţiile având loc la Marele Palat al Poporului.

