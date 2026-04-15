Serghei Lavrov, aflat la Beijing, promite Chinei că Rusia poate „compensa” deficitul de resurse cauzat de războiul din Iran

Serghei Lavrov și Xi Jinping. Foto: Telegram/ Ministerul rus de Externe

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, aflat în vizită oficială în China, a spus că ţara sa ar putea compensa deficitul de energie al Chinei, în contextul în care transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este blocat de războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul. El a mai spus că preşedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită în China în prima jumătate a anului, potrivit presei de la Moscova, citată de News.ro.

Situaţia din Orientul Mijlociu este un „nod de criză” evident, care nu va fi uşor de dezlegat, iar simpla încercare de a-l „tăia” este puţin probabil să dea rezultate, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în urma vizitei sale oficiale în China, avertizând că Palestina nu trebuie ignorată, transmite agenţia rusă de ştiri TASS.

El a adăugat că Rusia poate furniza resurse energetice Chinei şi altor ţări afectate de criză, amintind că Moscova a discutat în repetate rânduri această posibilitate, şi a spus că administraţia americană intenţiona să-şi impună controlul asupra petrolului iranian într-un mod pe care l-a comparat cu acţiunile anterioare privind Venezuela.

„Rusia poate, fără îndoială, să compenseze deficitul de resurse care a apărut” pentru China şi „alte ţări interesate să colaboreze cu noi”, a declarat Serghei Lavrov în cadrul unei conferinţe de presă la Beijing, ca răspuns la o întrebare privind blocajul din Strâmtoarea Ormuz.

Liderul chinez Xi Jinping şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-au întâlnit la Beijing, discuţiile având loc la Marele Palat al Poporului.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aerial view of the North Ramp at Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia, during Operation SOUTHERN WATCH. Aircraft visable on the flight line (Left to right) are Saudi Air Force 707's, US Air Force E-3 AWACS Sentrys and KC-135 Stratotankers. Personal workin
Iranul a folosit un satelit chinez pentru a spiona bazele SUA din Orientul Mijlociu înaintea atacurilor
Putin își pregăteşte o lege care îi va permite să trimită „legal” trupe în alte ţări. Care este pretextul invocat
kim jong un si kim ju ae
Coreea de Nord acuză Japonia de „provocare gravă”, după publicarea unui document oficial calificat drept „logică de gangsteri”
Avioane F-16
Mesaje RO-Alert în nordul județului Tulcea, în această dimineață. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană de la Fetești
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. IDF bombardează Beirutul, la o zi după decizia Libanului și a Israelului de a negocia
Recomandările redacţiei
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Jaful din Olanda, noi informații. Cum au fost păcăliți suspecții să...
donald trump
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl...
ajutor umanitar liban guvern
România trimite 15 tone de ajutoare pentru populația din Liban...
Yzc5NGJiMzk5YTQ5ZDMyNTA4NjI0MjBhNTdjYzMyYTY=.thumb
Sute de zboruri ar putea fi anulate în Europa în următoarele...
Ultimele știri
Directorul unui liceu din SUA a împiedicat un masacru. Momentul în care sare asupra unui tânăr înarmat
Regatul Unit pregătește un ajutor suplimentar de milioane de lire sterline şi 120.000 de drone pentru Ucraina
Lucrări de modernizate la Aeroportul Henri Coandă: Ce modificări vor fi făcute
Citește mai multe
