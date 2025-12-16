Live TV

The President Emmanuel Macron French President E.Macron during "Discussions on democratic challenges in the face of social networks and algorithms" with readers of the newspaper "La Provence" in Marseille, December 16, 2025.
Preşedintele francez Emmanuel Macron, în timpul unei discuţii la Marsilia cu cititori ai cotidianului regional La Provence despre reglementarea reţelelor de socializare. Foto: Profimedia
Uneori, nici măcar președintele uneia dintre cele mai mari puteri mondiale nu poate face nimic în fața multinaționalelor precum Meta. De câteva zile, Facebook refuză să șteargă un videoclip generat de inteligența artificială, care relatează că ar fi avut loc o „lovitură de stat” în Franța.

„Căderea lui Macron. În prezent, informațiile neoficiale fac referire la o lovitură de stat în Franța, condusă de un colonel a cărui identitate nu a fost dezvăluită, și la posibila cădere a președintelui Emmanuel Macron”, afirmă o jurnalistă, cu microfonul Live 24 în mână. Pe lângă sintaxa dubioasă, decorul din fundal ar trebui să trezească imediat suspiciuni utilizatorilor de internet: Turnul Eiffel, un militar înarmat până în dinți, un elicopter care survolează scena, girofaruri... O imagine care miroase a inteligență artificială. Dar, pe lângă internauții care râd de scenariul imaginat de autorii videoclipului, mulți utilizatori au căzut vizibil în plasă, scrie revista franceză Marianne.

Vizionat de peste 13 milioane de ori

Videoclipul, vizionat de peste 13 milioane de ori, i-a fost trimis duminica trecută lui Emmanuel Macron de către unul dintre omologii săi africani, vizibil îngrijorat de situația din Franța. Fake news-ul îl face mai întâi să zâmbească pe Emmanuel Macron, care este totuși îngrijorat de viralitatea sa. Situația se complică când serviciile de la Élysée cer Facebook să șteargă videoclipul. Dar Meta, compania mamă a rețelei sociale, a refuzat, pe motiv că această secvență „nu încălca regulile de utilizare ale platformei”. Videoclipul este, până în prezent, încă disponibil.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a deplâns marţi faptul că nu a reuşit să obţină retragerea falsului de pe Facebook şi a dat asta ca exemplu pentru a ilustra excesele reţelelor de socializare, transmite AFP, preluată de Agerpres.  „Duminică, unul dintre colegii mei africani mi-a trimis un mesaj. Dragă domnule preşedinte, ce se întâmplă la voi ? Sunt foarte îngrijorat!”, a povestit preşedintele francez în timpul unei discuţii la Marsilia cu cititori ai cotidianului regional La Provence despre reglementarea reţelelor de socializare.

„Vedem un jurnalist lângă Palatul Elysee care spune că a avut loc o lovitură de stat în Franţa, că un colonel a preluat puterea, etc.”, a continuat Macron, citând din mesajul pe care i l-a transmis preşedintele african la care a făcut referire, fără a-l preciza.

„Ei bine, asta ne-a făcut să râdem”, dar acea postare a strâns „13 milioane de vizualizări”, a mai afirmat preşedintele francez. El a menţionat de asemenea că a cerut echipei sale să contacteze reţeaua de socializare Facebook pentru a retrage ştirea falsă.

Răspunsul dat de Facebook

Platforma Pharos, un portal al Ministerului de Interne francez unde sunt raportate conţinuturile ilegale pe internet, a contactat apoi Facebook, dar răspunsul a fost descurajant, şi anume că respectiva postare „nu încalcă termenii şi condiţiile noastre de utilizare”, prin urmare a refuzat eliminarea ei, a adăugat Macron, înainte de a susţine în mod ironic faptul că nici măcar preşedintele unei ţări precum Franţa nu are putere în faţa acestor platforme.

Cu câteva zile înainte, un alt clip video – generat tot de IA – arăta o jurnalistă de la RFI anunțând o lovitură de stat în Franța, care ar fi fost comisă tot de un colonel, pe 11 decembrie. Clipul, care a devenit viral, a fost vizionat de peste 3 milioane de ori.

Operațiunile de dezinformare rusești se înmulțesc

Operațiunile de dezinformare, în majoritate rusești, nu încetează să se înmulțească în Franța de ani de zile. Iar platformele au decis în mod evident că fake news nu reprezintă o preocupare pentru ele. În ianuarie anul trecut, Mark Zuckerberg, patronul Meta, a anunțat, de exemplu, încetarea parteneriatelor de fact-checking în Statele Unite.

„Acești oameni își bat joc de noi. Nu le pasă de seriozitatea dezbaterilor publice, nu le pasă de suveranitatea democrațiilor și, prin urmare, ne pun în pericol”, a explicat Emmanuel Macron la Marsilia, a patra etapă a turneului său prin Franța pe tema democrației în fața provocării rețelelor sociale. „Tind să cred că am mai multe mijloace de presiune decât oricine (...) Ei bine, nu funcționează. Vedeți că nu suntem echipați corespunzător”, a continuat el cu amărăciune în fața cititorilor La Provence, pe 16 decembrie.

Măsurile europene

Pe 5 decembrie, X a fost prima platformă care a primit o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de legislația privind serviciile digitale. O sancțiune impusă de Comisia Europeană, dar a cărei valoare „nu este încă disuasivă”, potrivit președintelui francez, care propune majorarea cuantumului sancțiunilor.

„Numai așa poate funcționa. Vrem să trecem la nivel european la amenzi mult mai imediate și mai severe pentru rețelele sociale care nu cooperează”. O înăsprire a măsurilor care devine din ce în ce mai urgentă cu câteva luni înainte de alegerile municipale – fără a mai vorbi de alegerile prezidențiale – dar care riscă să fie sacrificată pe altarul dezbaterii europene.

Comisia Europeană a amendat în aprilie Meta (compania care deţine Facebook şi Instagram) cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea unei reguli europene referitoare la utilizarea datelor personale.

Anterior, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a afirmat că „numărul legilor care instituţionalizează cenzura (în UE) nu încetează să crească şi prin urmare este dificil să se construiască acolo ceva inovator”, declaraţie criticată de Bruxelles, care a avertizat că va continua să monitorizeze respectarea de către Meta a regulilor stabilite în UE.

Editor : Marina Constantinoiu

