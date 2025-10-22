Live TV

„FBI-ul grecesc" a arestat 37 de persoane implicate într-o schemă frauduloasă de subvenții agricole

O operațiune polițienească de amploare este în desfășurare în Grecia, în mai multe regiuni ale țării. „FBI-ul grecesc” (Unitatea de Combatere a Criminalității Organizate) a arestat 37 de persoane, în cadrul operațiunii care vizează o schemă frauduloasă de subvenții agricole. Operațiunea este desfășurată în coordonare cu Parchetul European (EPPO), condus de românca Laura Codruța Koveși, care a lansat ancheta în urmă cu aproximativ un an și jumătate.

Operațiunea a avut loc în Salonic, Pella, Ioannina, Attica și Creta. Accentul a fost pus pe o rețea criminală acuzată de obținerea ilegală a subvențiilor agricole din Uniunea Europeană prin declarații false depuse la agenția de subvenții agricole OPEKEPE, a anunțat Poliția Greacă (ELAS), relatează Kathimerini.

Potrivit autorităților, cei arestați nu sunt fermieri sau producători. Presupusul lider este un fost angajat în vârstă de 38 de ani al Centrului de Declarații Agricole (KYD) din Giannitsa, în timp ce un bărbat în vârstă de 36 de ani, care lucrează în prezent la biroul KYD din Creta, este, de asemenea, implicat în caz.

Se estimează că acestea au primit subvenții de peste 20 de milioane de euro, dintre care cel puțin 5 milioane au fost ilegale. Estimările indică faptul că subvențiile ilegale ar putea ajunge la 10 milioane.

O anchetă paralelă din oficiu a fost lansată de autoritățile grecești, iar ambele anchete vizează, se pare, aceleași persoane.

Se crede că activitățile grupării au avut loc între 2018 și 2024. Majoritatea persoanelor implicate în caz nu au legătură cu terenurile agricole, iar nucleul grupării este considerat a fi format din între 6 și 15 persoane.

Se așteaptă ca persoanele arestate să fie transferate la Atena pentru proceduri judiciare suplimentare.

Mai mulți oficiali de rang înalt ai OPEKEPE, care au fost anchetați de procurorii UE pentru presupusul lor rol în fraudă, au negat orice faptă ilegală.

Procurorii UE au trimis cazul parlamentului grec, singurul organism cu dreptul de a investiga politicienii.

 

 

