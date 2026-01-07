Live TV

Fiul cineastului Rob Reiner, acuzat de uciderea părinților, ajunge în faţa instanţei din Los Angeles

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1059372369
Nick Reiner Foto: Profimedia
Din articol
Închisoare pe viaţă

Nick Reiner, fiul regizorului de film Rob Reiner, urmează să fie adus, miercuri, în faţa unui tribunal din Los Angeles, unde ar putea pleda nevinovat pentru uciderea părinţilor săi.

În vârstă de 32 de ani, Nick Reiner este acuzat de omor cu premeditare pentru această dublă crimă care a şocat Hollywoodul luna trecută, scrie News.ro. Cadavrele tatălui său, renumit cineast cunoscut în special pentru filmele „Când Harry a întâlnit-o pe Sally” şi „Oameni de onoare”, şi ale mamei sale, Michele Singer Reiner, au fost găsite în 14 decembrie, în vila lor din cartierul de lux Brentwood, din Los Angeles. Regizorul în vârstă de 78 de ani şi soţia sa, în vârstă de 70 de ani, au fost înjunghiaţi.

Sănătatea mintală a celui mai mic dintre copiii lor, Nick, care are antecedente de toxicomanie şi a fost diagnosticat cu schizofrenie în urmă cu mai mulţi ani, riscă să fie în centrul acestei afaceri.

Citește și: Detalii tulburătoare despre moartea lui Rob și Michele Reiner. Doi dintre copiii lor au anunțat că pregătesc o slujbă de comemorare

Audierea de miercuri trebuie să fie scurtă şi să îi permită să fie informat cu privire la acuzaţiile aduse împotriva sa, precum şi la drepturile de care dispune. Apărarea sa poate alege, de asemenea, să indice dacă pledează vinovat sau nevinovat. Cazul trebuie tratat cu „reţinere şi demnitate”, a declarat în decembrie avocatul său, Alan Jackson, referindu-se la „tragedia devastatoare care a lovit familia Reiner”. Dosarul „ridică întrebări foarte complexe şi foarte grave. Acestea trebuie tratate, examinate, studiate şi analizate în profunzime, dar cu multă prudenţă”, a insistat el.

Închisoare pe viaţă

Nick Reiner riscă închisoarea pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, sau chiar pedeapsa cu moartea, deoarece aceasta nu este oficial abolită în California - statul democrat a instituit doar un moratoriu asupra execuţiilor capitale din 2019.

Fiul lui Reiner locuia într-o dependinţă pe proprietatea părinţilor săi. Cu o zi înainte de crime, el ar fi perturbat o petrecere organizată de comicul Conan O'Brien, la care era invitat împreună cu părinţii săi, potrivit mass-media americane. Fiul şi tatăl său s-ar fi certat violent, potrivit New York Times. Potrivit confidenţelor unei surse apropiate familiei, citate de cotidianul newyorkez, cuplul Reiner urma să ia cina cu fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa Michelle în ziua tragediei şi se pare că îşi făcuseră programare pentru un masaj în acea zi.

Citește și: Trump susține că moartea regizorului Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „incurabil” al cineastului

Un maseur s-a prezentat la domiciliul lor, nu a primit răspuns şi a contactat-o pe fiica lor, Romy Reiner, potrivit ziarului. Ea a descoperit cadavrul tatălui său, înainte ca paramedicii să găsească cadavrul mamei sale. Poliţia l-a arestat pe Nick Reiner la câţiva kilometri de locul crimei, mai târziu în acea noapte.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
4
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
5
Președinta interimară a Venezuelei se află pe lista celor 69 de persoane sancționate de...
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
Digi Sport
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
decizie instanta
Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM. Restructurarea trebuia implementată de la întâi ianuarie
rob reiner michelle reiner
Detalii tulburătoare despre moartea lui Rob și Michele Reiner. Doi dintre copiii lor au anunțat că pregătesc o slujbă de comemorare
profimedia-1059374233
Concluziile medicului legist în cazul morții regizorului Rob Reiner și a soției sale Michele
nick reiner
Fiul lui Rob şi Michele Reiner, Nick, pus sub acuzare pentru omor în dosarul morţii părinţilor săi
Fosta prima doamnă a SUA Michelle Obama și-a exprimar susținerea pentru Kamala Harris FOTO Profimedia
Michelle și Barack Obama, întâlnire cu Rob și Michele Reiner în seara în care au fost găsiți morți. Mărturia fostei prime-doamne a SUA
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul...
nicusor in zapada
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris. Avionul nu poate decola...
Snowman wait spring. Snowman is melting on spring day. Winter and spring, warm winter. Melted snow, winter weather, anomaly weather concept. Spring
România, între două anotimpuri: O masă de aer rece schimbă...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din...
Ultimele știri
Proiect: Electrocasnicele vor avea o etichetă nouă, care va arăta cât sunt de greu de reparat
Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte
ANAF a publicat noul formular pentru Declarația Unică. Cum se va depune formularul și ce obligații au fost eliminate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile...
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...