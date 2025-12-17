Live TV

Fiul lui Rob şi Michele Reiner, Nick, pus sub acuzare pentru omor în dosarul morţii părinţilor săi

nick reiner
Nick Reiner. Foto: Profimedia

Procurorii din Los Angeles au emis acuzaţii de omor împotriva lui Nick Reiner în cazul morţii părinţilor său, regizorul de la Hollywood Rob Reiner şi soţia sa Michele, scrie BBC

Nick Reiner este acuzat de două fapte de omor cu premedidare, în circumstanţe speciale, a afirmat procurorul districtual Nathan Hochman. 

El ar putea fi condamnat la închisoare pe viaţă fără posibilitatea de a fi eliberat sau la pedeapsa cu moartea, dacă va fi găsit vinovat. Va fi adus în faţa instanţei pentru a i se prezenta în mod oficial acuzaţiile şi a pleda, după ce primeşte avizul medical de la oficialii penitenciarului, a afirmat Hochman. 

Acuzaţiile vin la două zile după ce cuplul a fost găsit mort în locuinţa din Brentwood, California, cu mai multe plăgi înjunghiate. 

Punerea sub acuzare include, de asemenea, o „referire specială” la faptul că Reiner a folosit un cuţit. 

Marţi, într-o conferinţă de presă, Hochman a declarat că nu a fost luată decizia dacă procurorii vor cere pedeapsa cu moartea. 

Suspectul, în vârstă de 32 de ani, a mai fost acuzat că a folosit „o armă periculoasă şi mortală, mai exact un cuţit”. 

El era aşteptat să apară în faţa unui judecător marţi, pentru o audiere în care să fie oficial pus sub acuzare. Procurorul districtual a afirmat că aceasta va fi programată la o dată ulterioară. 

Rob Reiner a regizat mai multe firme celebre, într-o varietate de genuri, între care „This is Spinal Tap”, „Misery” şi „A Few Good Men”. 

Michele Singer Reiner a fost actriţă, fotograf şi producător şi fondatorul Reiner Light, o agenţie de fotografie şi o companie de producţie. 

Şeful Departamentului de Poliţie din Los Angeles, Jim McDonnell, a declarat, în conferinţa de presă: „Acest caz este sfâşietor şi profund personal, nu doar pentru familia Reiner şi cei dragi lor, ci pentru întregul oraş”. „Transmitem profunde condoleanţe tuturor celor afectaţi de această tragedie”, a mai spus el. 

Întrebat dacă arma crimei a fost recuperată, Hochman a afirmat că acest lucru va fi aflat în instanţă. 

Oficialii au declarat că autopsiile, care nu au fost încă finalizate, vor stabili cauza exactă, modalitatea şi ora deceselor. 

