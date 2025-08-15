Live TV

Focuri de armă în apropierea unei moschei din Suedia. Cel puțin două persoane au fost rănite

Data publicării:
MalmĂ¶ FF Vs F.C. Copenhagen In MalmĂ¶, Sweden - 06 Aug 2025
Poliția suedeză. Foto: Profimedia

Două persoane au fost rănite vineri într-un schimb de focuri în apropierea unei moschei din orașul suedez Orebro, a declarat poliția într-un comunicat, adăugând că acest caz este investigat ca tentativă de omor, relatează Reuters.

Ambele victime au fost transportate la spital, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru Reuters. Acesta a refuzat să comenteze gravitatea rănilor suferite de cele două persoane.

Postul public de televiziune SVT a relatat, citând un martor ocular neidentificat, că o persoană a fost împușcată la scurt timp după ce a părăsit moscheea în urma rugăciunilor de vineri.

„A fost primit un apel privind o presupusă infracțiune violentă gravă în legătură cu o moschee din Orebro”, a declarat poliția într-un comunicat.

„A fost primit un apel privind o presupusă infracțiune violentă gravă în legătură cu o moschee din Orebro. Mai multe servicii de salvare și poliția se află la fața locului", a declarat poliția într-un comunicat.

 

 

 

 

 

