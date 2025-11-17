Live TV

Focuri de artilerie la 100 de kilometri de granița ruso-finldandeză. Helsinki a început un exercițiu militar uriaș

artilerie
Sursa foto: X

În Finlanda au început exercițiile militare Northern Strike 225. Acestea se desfășoară pe cel mai mare poligon din Europa de Vest, Rovayarvi, în Laponia, situat la 100 km de granița cu Rusia, informează Yle.

La exerciții participă 2.200 de militari, inclusiv o unitate poloneză de sisteme grele de rachete de foc rapid, precum și 500 de unități de echipament. Participanții vor exersa utilizarea artileriei în condiții de început de iarnă și integrarea capacităților aliaților NATO. Comandantul exercițiilor, locotenent-colonelul Kimmo Ruotsalainen, a declarat că este vorba despre cele mai mari exerciții de artilerie și mortiere din nordul Finlandei. Manevrele vor dura până pe 25 noiembrie. Ele sunt o continuare a exercițiilor Northern Spike 25, care au avut loc în același loc între 8 și 16 noiembrie.

Anterior, forțele terestre finlandeze au anunțat că la exercițiile din noiembrie-decembrie vor participa aproximativ 15.000 de militari: recruți, rezerviști, militari de carieră și formațiuni ale țărilor aliate.

Scopul declarat era pregătirea comună „pentru îndeplinirea sarcinilor în timp de război”. Exercițiile se desfășoară pe fondul consolidării infrastructurii militare a NATO în Finlanda. La 1 septembrie, în orașul Mikkeli, situat la 140 km de granița cu Rusia, a început să funcționeze cartierul general al comandamentului regional al forțelor terestre ale Alianței. Printre sarcinile sale se numără coordonarea acțiunilor armatelor naționale, precum și planificarea comună a operațiunilor. Cartierul general se află sub conducerea comandamentului NATO „Norfolk” (SUA).

La sfârșitul lunii septembrie s-a anunțat formarea în Laponia a unei noi forțe de atac NATO, menită să consolideze apărarea Alianței la granițele cu Rusia. Baza unității, cu un efectiv de 4-5 mii de militari, va fi constituită din soldații brigăzii mecanizate suedeze Norrbotten, care are baza în Boden și este specializată în operațiuni militare în condiții de iarnă. În plus, i se vor alătura militari din Finlanda, Norvegia și Danemarca.

Pentru a accelera pregătirea de luptă a subunității, în Laponia au fost amplasate obuziere autopropulsate Archer cu o rază de tragere de până la 50 km. În cazul unui conflict cu Rusia, sprijinul militarilor va fi asigurat de avioanele de vânătoare britanice Eurofighter și F-35 și de elicopterele Apache — în primăvară au avut loc exerciții militare cu participarea acestora în regiune.

