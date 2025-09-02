Live TV

Fostul premier populist al Cehiei, Andrej Babis, a fost lovit în cap cu o cârjă în timpul unui miting electoral

Data publicării:
Praha, 11.08.2025 VOLBY, VOLEBNÍ KAMPAŇ, ANO. Restaurace Pohoda, lídři ANO Praha 11, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Andrej Babis. Foto: Profimedia

Liderul opoziţiei cehe, fostul prim-ministru populist Andrej Babis, a fost lovit în cap cu o cârjă metalică în timpul unui miting electoral, relatează BBC, preluată de News.ro.

El a fost transportat la spital pentru investigaţii şi externat la scurt timp după aceea. O femeie, care nu a fost identificată, a fost şi ea tratată la spital în urma aceluiaşi incident.

Agresorul a fost reţinut de poliţie. Motivul său rămâne neclar.

Atacul asupra lui Babis a fost condamnat pe scară largă, dar partidul său a acuzat guvernul de o campanie de ură dusă „cu panouri publicitare şi în social media”.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui miting în Dobrá, la aproximativ 376 km est de capitala Praga.

Colegul său, deputatul Aleš Juchelka, care se afla alături de Babis la miting, a declarat că liderul partidului ANO (Da) a fost lovit în cap de mai multe ori. El a fost transportat la spital cu maşina şi după efectuarea unei tomografii computerizate, medicii l-au externat.

Poliţia cehă a declarat într-o scurtă postare pe X că suspectul a fost arestat de agenţii prezenţi la miting „imediat după atac”. Cazul este investigat ca fiind un „comportament turbulent”, dar ar putea fi extins, dacă va fi necesar, a precizat poliţia.

Babis a fost prim-ministru al Cehiei între 2017 şi 2021.

Adjuncta sa, Alena Schillerová, a dat vina pentru atac pe „ura răspândită de partidele aflate la putere”.

„Aceasta este o consecinţă directă a campaniei lor bazate pe frică şi divizare”, a spus ea.

Prim-ministrul Petr Fiala i-a urat lui Babis o recuperare rapidă şi a declarat la un miting electoral al partidului său că „violenţa nu are ce căuta în politică”.

Cehii urmează să voteze la alegerile generale pe 3 şi 4 octombrie.

Andrej Babiš este favoritul alegerilor din Cehia, dar şi un obişnuit al scandalurilor. În campania din 2021, el a fost atacat cu ouă în timp ce dădea autografe pentru o carte despre sine pe care o publicase. Dar Babiš va rămâne probabil încrezător înainte de votul din octombrie, după ce a scăpat din scandaluri mult mai mari, precum acuzaţii de răpire a propriului fiu şi o saga judiciară de fraude cu subvenţii UE în valoare de 2 milioane de euro, care este încă în curs.

 

