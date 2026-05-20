SUA vor retrage mai multe trupe din Europa, spune comandantul suprem al NATO. Procesul se va întinde pe mai mulți ani

SUA vor retrage mai multe trupe din Europa, dar procesul se va întinde pe parcursul mai multor ani, pentru a le oferi aliaților timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui, a declarat marți comandantul suprem al NATO., generalul Forțelor Aeriene ale SUA, Alexus Grynkewich, relatează TVPWorld.

Grynkewich a făcut aceste declarații în urma deciziilor administrației președintelui Donald Trump de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania și de a anula desfășurarea rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Vorbind cu reporterii după o reuniune a șefilor militari ai NATO la Bruxelles, Grynkewich a spus că decizia era singura măsură de acest fel de care avea cunoștință „pe termen scurt” și că nu va afecta capacitatea Alianței de a-și executa planurile de apărare.

Comentariile sale au venit în contextul în care oficialii polonezi caută clarificări după ce Pentagonul a oprit desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în Polonia, provocând consternare.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a insistat marți, după ce a discutat cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, că „nu s-a luat nicio decizie de reducere a capacităților militare americane în Polonia”.

Guvernele europene afirmă că au dat curs apelului președintelui american Donald Trump de a cheltui mai mult pentru apărare și de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru securitatea continentului. Însă acestea se tem că o retragere pripită a trupelor și armamentului american ar putea lăsa Europa vulnerabilă la un atac militar din partea Rusiei, deși Moscova neagă orice astfel de intenție.

Reducerea va dura ani

Grynkewich a declarat că vor urma și alte retrageri ale trupelor americane din Europa, care numără aproximativ 80.000 de soldați, dar că acest lucru se va întâmpla pe măsură ce forțele europene se vor dezvolta pentru a umple golul.

„Pe măsură ce pilonul european al Alianței devine mai puternic, acest lucru permite SUA să-și reducă prezența în Europa și să se limiteze la furnizarea doar a acelor capacități critice pe care aliații nu le pot încă asigura”, a spus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din cadrul NATO.

„Nu vă pot oferi un calendar exact; va fi un proces continuu care va dura câțiva ani”, a adăugat el.

Deși Europa își va asuma mai multe responsabilități în domeniul apărării convenționale, acest lucru se va întâmpla „cu sprijinul esențial continuu al capacităților americane, care sunt în curs de ajustare”, a spus Grynkewich.

NATO se bazează pe SUA pentru o serie de capacități esențiale, cum ar fi sistemele de comandă și control, informațiile și comunicațiile prin satelit, bombardierele strategice și umbrela nucleară americană, spun oficialii și analiștii.

