Franța a avut peste 100 decese, anul trecut, din cauza violenței domestice. La fiecare trei zile, o femeie este ucisă de partener

Anul trecut, 107 femei au fost ucise în Franţa de actualul sau de fostul partener, o creştere cu 11% faţă de anul precedent, conform celor mai recente date furnizate de Ministerul de Interne francez.

Un total de 138 de decese violente petrecute în cupluri, dintre care 31 bărbaţi, au fost înregistrate anul trecut de către forţele de ordine, conform studiului anual pe această temă disponibil pe site-ul ministerului francez, informează vineri AFP preluată de Agerpres.

„În medie, un deces este înregistrat la fiecare trei zile”, se subliniază în raport.

În 2024, au fost, de asemenea, înregistrate 403 tentative de omucidere în cupluri.

Un procent de 90% din feminicide şi omucideri conjugale au fost comise la domiciliul victimei sau al agresorului, conform studiului privind „decesele violente în cadrul cuplurilor”, care raportează 49 de utilizări de arme albe şi 34 de utilizări de arme de foc.

Un procent de 31% dintre incidente a fost precedat de o ceartă, iar 16% au avut loc în contextul unei separări neacceptate.

„Profilul tipic al autorului continuă să fie predominant de gen masculin, cel mai adesea într-o relaţie, de naţionalitate franceză şi care nu exercită sau nu mai exercită o activitate profesională”, relevă studiul citat de AFP.

Vârsta agresorilor este, „în mare parte, între 20 şi 49 de ani”, cu „un vârf deosebit de semnificativ în rândul celor cu vârsta de 70 de ani şi peste, comparativ cu 2023”.

În ceea ce priveşte victimele, 47% dintre femei „raportaseră aceste acte de violenţă anterioare forţelor de securitate internă, iar dintre acestea, 81% depuseseră anterior o plângere”.

Conform studiului, o victimă beneficia de un dispozitiv „telefonic pentru pericol grav”, alte două victime de un ordin de protecţie, iar un agresor făcea obiectul unei plasări sub supraveghere judiciară.

