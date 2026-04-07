Franța a repatriat aurul din SUA și a obținut un profit de aproximativ 13 miliarde de euro

Lingouri de aur. Foto: Profimedia
Banca Franței a repatriat aproximativ 129 de tone de aur din New York și l-a vândut la prețuri record, înlocuindu-l cu lingouri noi. Această măsură a generat un profit de aproximativ 13 miliarde de euro și a dus la transferul tuturor rezervelor în depozite naționale, relatează lanouvelletribune.info.

Banca Franței a anunțat pe 24 martie 2026 că a finalizat înlocuirea celor 129 de tone de aur păstrate de ani de zile în seifurile Rezervei Federale Americane din New York. Aceste lingouri, considerate neconforme cu standardele internaționale actuale, au fost vândute pe loc, iar o cantitate echivalentă de aur conformă cu standardele a fost achiziționată din Europa și repatriată la Paris. Operațiunea, desfășurată în 26 de etape între iulie 2025 și ianuarie 2026, a generat o plusvaloare contabilă de 12,8 miliarde de euro.

Problema ridicată de acest stoc american era de natură tehnică: aceste lingouri vechi nu respectau standardul LBMA (London Bullion Market Association), care impune un grad de puritate de 99,99%.

Transportul fizic al acestora până în Franța ar fi reprezentat un cost logistic prohibitiv, iar topirea lor la fața locului nu era luată în considerare.

Banca Franței a optat, așadar, pentru o soluție de arbitraj: să vândă aceste lingouri la New York la cursul pieței, apoi să achiziționeze în Europa lingouri conforme cu standardele actuale.

Noile stocuri sunt acum depozitate la La Souterraine, complexul subteran situat la 27 de metri adâncime sub Hôtel de Toulouse, în arondismentul 1 din Paris.

Creșterea vertiginoasă a prețului aurului în perioada tranzacțiilor explică amploarea câștigului înregistrat. Banca Franței a înregistrat o plusvaloare de 11 miliarde de euro în exercițiul 2025 și de 1,8 miliarde în primele luni ale anului 2026. Acest rezultat excepțional a permis instituției să înregistreze un profit net de 8,1 miliarde de euro pentru 2025, după o pierdere de 7,7 miliarde în anul precedent.

Guvernatorul François Villeroy de Galhau a precizat că operațiunea a răspuns unor „considerații tehnice și de lichiditate”, respingând orice interpretare politică a dosarului. Volumul total al rezervelor franceze rămâne neschimbat la aproximativ 2.437 de tone, plasând Franța pe locul patru la nivel mondial, după Statele Unite, Germania și Italia.

Banca Franței deține încă 134 de tone de aur care trebuie aduse la standardele LBMA, păstrate la Paris sub formă de lingouri vechi și monede. Instituția a stabilit finalizarea acestei a doua faze de modernizare pentru 2028.

