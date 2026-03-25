Friedrich Merz susține că Ucraina nu mai are nevoie de rachetele germane Taurus

Data publicării:
Rachete germane Taurus gata de lansare de la bordul unui avion de vânătoare. Foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, miercuri, că nu mai este necesară livrarea de rachete Taurus cu rază lungă de acţiune pentru a ajuta la apărarea Ucrainei împotriva invaziei Rusiei, o decizie mult timp dezbătută la Berlin, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Kievul îşi doreşte de mult timp aceste rachete, însă Berlinul a refuzat să se angajeze deschis să livreze aceste arme, temându-se că ar putea exacerba tensiunile cu Rusia, o putere nucleară.

Pe când se afla în opoziţie, Merz s-a angajat să trimită aceste rachete Kievului, dar şi-a schimbat poziţia de la preluarea mandatului în luna mai anul trecut.

Răspunzând miercuri la întrebările deputaţilor în Bundestag, Merz a declarat că declaraţiile sale iniţiale au fost formulate „într-un context diferit”, într-un moment în care „se presupunea că armata germană dispunea de un număr suficient de rachete de croazieră Taurus operaţionale pentru a putea aproviziona Ucraina”.

El a adăugat ca progresele Ucrainei în dezvoltarea propriilor arme au făcut ca dezbaterea despre rachetele Taurus să devină inutilă.

„În prezent, Ucraina dispune de arme cu rază lungă de acţiune în depozitele sale pe care ea le-a construit singură, parţial cu ajutorul nostru, şi care sunt semnificativ mai eficiente decât numărul relativ mic de rachete de croazieră Taurus pe care noi le-am fi putut livra”, a declarat cancelarul.

Cu toate acestea, chiar dacă Ucraina este „mai bine înarmată astăzi ca oricând”, ea se confruntă cu „dificultăţi considerabile în materie de finanţare”, a subliniat el, insistând asupra necesităţii de a „mobiliza fonduri pentru Ucraina”, astfel încât aceste arme să poată continua să fie produse.

După ce Statele Unite, sub preşedintele Donald Trump, şi-au redus în mare parte sprijinul acordat Ucrainei anul trecut, Germania a devenit principalul susţinător al Kievului şi şi-a crescut semnificativ ajutorul militar.

Berlinul a promis un ajutor de 11,5 miliarde de euro în 2026 pentru Kiev, inclusiv pentru sistemele de apărare aeriană Iris-T şi bateriile de rachete Patriot.

