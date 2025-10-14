FSB i-a deschis dosar penal lui Mihail Hodorkovski. Îl acuză de crearea unei „organizații teroriste”

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat marți că a deschis un dosar penal împotriva criticului Kremlinului, aflat în exil, Mihail Hodorkovski, acuzându-l de crearea unei „organizații teroriste” și de complot pentru preluarea violentă a puterii, relatează TVPWorld.

Hodorkovski, un magnat al petrolului care a fost cândva cel mai bogat om din Rusia, a ispășit 10 ani într-o închisoare din Siberia pentru acuzații de fraudă pe care el și multe țări occidentale le-au considerat motivate politic.

FSB a declarat că acuzațiile se referă la activitățile unui grup susținut de Hodorkovski care se opune războiului din Ucraina. Grupul, numit Comitetul Anti-Război, a fost interzis în Rusia.

Mihail Hodoskovski a devenit cunoscut ca unul dintre puținii oameni de afaceri bogați care l-au susținut pe fostul președinte rus Boris Elțîn în anii 1990, câștigând astfel o putere enormă asupra economiei ruse.

El a căzut în dizgrație când succesorul lui Elțîn, Vladimir Putin, a întărit controlul Kremlinului asupra oamenilor de afaceri care înainte aveau o mentalitate independentă.

A fost grațiat în 2013 și a părăsit Rusia. De atunci, a susținut o serie de grupuri care se opun președintelui rus Vladimir Putin.

Din 2022, Hodorkovski s-a poziționat ca o figură de frunte printre exilații ruși care susțin Kievul împotriva Moscovei în războiul din Ucraina. La scurt timp după izbucnirea războiului, a fost desemnat „agent străin” de către Rusia.

