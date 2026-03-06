Postul american de știri Fox News a difuzat imagini cu un interceptor ucrainean ieftin care distrugea o dronă Shahed lansată de Rusia, dar l-a identificat greșit ca fiind „arsenalul american de tehnologie de vârf” care doboară drone iraniene în Orientul Mijlociu, scrie TVPWorld.

Eroarea a fost semnalată de producătorul ucrainean de drone Wild Hornets, ai cărui ingineri au dezvoltat interceptorul care apare în clip.

Compania a declarat că videoclipul difuzat de Fox News arăta drona interceptor STING, un sistem utilizat de unitățile de apărare aeriană ucrainene pentru a contracara o serie de amenințări aeriene, inclusiv dronele de tip Shahed proiectate de Iran și variantele produse local de Rusia, cunoscute sub numele de Geran.

Un singur interceptor STING costă aproximativ 2.500 de dolari, fiind mult mai ieftin decât dronele pe care le vizează și mult mai ieftin decât rachetele interceptor tradiționale.

Răspunzând la postarea Fox News pe X, Wild Hornets a declarat: „Apreciem faptul că mass-media internaționale, precum Fox News, evidențiază eficiența dronelor interceptor.

„Imaginile prezentate în acest segment prezintă STING – o dronă interceptor ucraineană dezvoltată de inginerii de la Wild Hornets și utilizată de unitățile de apărare aeriană ucrainene pentru a distruge dronele de tip Shahed.

„Acest rezultat este rodul unui drum lung și dificil parcurs de inginerii Wild Hornets împreună cu soldații ucraineni, și am fi recunoscători dacă aceste realizări ar rămâne recunoscute în mod corespunzător”, a adăugat compania.

„Arsenal de înaltă tehnologie”

Clipul difuzat de Fox includea un logo vizibil al Wild Hornets.

În timpul segmentului, comentatorul Fox News, Brett Velicovich, a spus că imaginile demonstrează modul în care „inteligența artificială americană și arsenalul de înaltă tehnologie au distrus complet mașina de război iraniană și dezvoltarea armelor”.

Imaginile identificate greșit apar pe fondul unei escaladări puternice în Orientul Mijlociu. Teheranul a lansat sute de drone asupra țintelor americane din statele vecine din Golf, după ce Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă o campanie masivă de atacuri aeriene împotriva Iranului.

Multe dintre dronele lansate de Iran sunt variante ale modelului Shahed-136, drone kamikaze relativ ieftine, care pot costa aproximativ 30.000 de dolari fiecare.

Pentru a le doborî, statele din Golf s-au bazat pe rachete interceptor scumpe, precum PAC-3 utilizate în bateriile Patriot, care costă peste 13,5 milioane de dolari bucata.

SUA solicită ajutorul Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Statele Unite au solicitat ajutorul Kievului pentru neutralizarea dronelor iraniene Shahed în Orientul Mijlociu.

„Am dat instrucțiuni să se furnizeze mijloacele necesare și să se asigure prezența specialiștilor ucraineni care pot garanta securitatea necesară”, a scris Zelenski pe X.

În timpul războiului cu Rusia, Ucraina a dezvoltat mijloace extrem de eficiente de doborâre a dronelor Shahed, pe care Moscova le-a utilizat pe scară largă pe parcursul conflictului de patru ani.

