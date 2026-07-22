Germania a aprobat un proiect nuclear controversat realizat în colaborare cu gigantul rus Rosatom

Germania a aprobat un proiect controversat prin care combustibil nuclear va fi produs în colaborare cu grupul rus Rosatom. Decizia a stârnit critici din cauza implicării Rusiei, însă autoritățile germane susțin că proiectul respectă toate condițiile legale, scrie Agerpres.

Ministerul Mediului din landul german Saxonia Inferioară a autorizat miercuri ANF, filială a companiei franceze Framatome, să producă combustibil nuclear în nord-vestul Germaniei, în colaborare cu grupul de stat rus Rosatom, informează AFP.

Agenția menționează că proiectul este controversat din cauza implicării Rusiei, însă Ministerul Federal al Mediului a comunicat că „deciziile referitoare la cererile de autorizare sunt luate cu respectarea strictă a legii”.

Instituția de la Berlin a adăugat că „dacă sunt întrunite toate condițiile necesare, iar riscurile identificate pot fi controlate suficient cu ajutorul unor măsuri adaptate și al instrucțiunilor impuse de autorități, acestea sunt obligate să elibereze autorizația”.

Combustibilul va fi produs într-o uzină din Lingen, în apropierea frontierei cu Olanda.

Temerile referitoare la securitatea națională sunt legate de participarea unor experți ruși și de livrarea unor echipamente din Rusia.

Ministerul Federal al Mediului a subliniat, într-un comunicat, că, dacă vor fi identificate noi riscuri, în special în privința securității naționale, autorizația poate fi reexaminată. Rezervele exprimate în repetate rânduri țin de faptul că Rusia duce un război de agresiune în Europa, contrar dreptului internațional, și „consideră că Uniunea Europeană și, în special, Germania îi sunt adversare”. Legal însă, proiectul nu ar putea fi blocat decât dacă sectorul nuclear rusesc ar fi vizat de sancțiuni la nivelul UE, a apreciat ministerul.

ANF (Advanced Nuclear Fuels) a cerut autorizația pentru producția de la Lingen în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a declanșat invazia în Ucraina. Combustibilul în cauză este de tip rusesc, compatibil cu reactoarele nucleare din Europa Centrală și de Est, modele sovietice sau rusești.

Sancțiunile UE împotriva Rusiei au vizat până acum în special domeniul petrolului și gazelor, însă europenii au continuat să coopereze cu Moscova în sectorul nuclear civil, în absența unor alternative. Mai multe state din fostul bloc sovietic și Finlanda au centrale nucleare proiectate în timpul existenței Uniunii Sovietice și au nevoie în continuare de combustibil pentru acestea.

Mai mult, datorită propriilor sale rezerve și participării la extracția de uraniu în foste republici sovietice, cum ar fi Kazahstanul, Rusia controlează o parte importantă din piața mondială a uraniului.

Și în Franța, Framatome, filială a grupului EDF, are relații cu Rosatom și, implicit, cu Rusia.

Editor : Ș.A.