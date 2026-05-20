Iran încearcă să recruteze tineri pe rețelele sociale, pentru comiterea unor atacuri teroriste în Europa. Este avertismentul dat de serviciile secrete germane, care spun că au găsit inclusiv cetățeni germani care au mers în Iran, ca să fie instruiți, potrivit unei anchete Euractiv.

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), serviciul de informații interne al Germaniei, a declarat pentru Euractiv că urmărește cazuri în care persoane cu domiciliul în Germania au călătorit în Iran pentru instruire militară sau care s-au „pus în slujba” autorităților iraniene.

„Activitățile sunt investigate de divizia de contraspionaj a BfV”, a declarat agenția.

Serviciile secrete germane mai spun că numărul atacurilor teroriste ar putea să crească pe teritoriul european în momentul în care vor scădea tensiunile din Orientul Mijlociu.

„BfV estimează că, după încheierea războiului, regimul iranian ar putea să-și mobilizeze serviciile de informații pentru a-i urmări și viza pe oponenții regimului, inclusiv ținte pro-evreiești, pro-israeliene și americane, disidenți iranieni și alte persoane considerate trădători”, avertizează agenția.

Deși campania israeliano-americană a slăbit considerabil aparatul de securitate al Iranului, oficialii germani se tem că Teheranul ar putea redirecționa resursele către operațiuni în străinătate odată ce presiunea imediată asupra regimului se va diminua.

Potrivit BfV, serviciile de informații iraniene sunt dispuse să recurgă la metode care se ridică la nivelul terorismului de stat.

„Acestea variază de la amenințări la adresa unor persoane vizate până la operațiuni de supraveghere desfășurate în vederea pregătirii unor comploturi de atac”, a declarat agenția.

Surse din serviciile secrete germane au declarat pentru Euractiv că cel puțin câteva zeci de persoane au plecat din Germania în Iran și au lucrat ulterior în numele regimului.

Printre aceștia se numără doi bărbați din Hamburg care au apărut într-un videoclip de propagandă la un punct de control al miliției Basij, purtând puști de asalt.

În alte cazuri confirmate de surse pentru Euractiv, mai multe persoane care au părăsit Germania pentru Iran au participat la campanii de propagandă în apărarea regimului, îndemnând „fiecare iranian, indiferent unde se află, să contribuie la apărarea patriei”.

În ceea ce privește activitățile teroriste sponsorizate de stat, serviciile de informații iraniene se bazează în principal pe intermediari legați de rețelele de crimă organizată care operează deja în țările țintă, a adăugat agenția.

Tinerii sunt abordați pe rețelele sociale

Ca strategie provizorie cu costuri reduse, regimul iranian se bazează, începând din martie 2026, pe o campanie de recrutare care operează sub numele de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI). Potrivit BfV, HAYI utilizează canalele de social media din cercurile extremiste pro-iraniene și șiite pentru a-și face cunoscute activitățile.

„Modelul său se bazează pe atacuri de mică complexitate, dar de mare amploare, efectuate de recruți locali de unică folosință – adesea tineri infractori de mică anvergură sau minori – contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume mici de bani”, a declarat cercetătorul Adrian Shtuni pentru Euractiv.

El a afirmat că a documentat 17 atacuri pe care le atribuie HAYI în întreaga Europă, majoritatea implicând dispozitive explozive rudimentare sau incendii provocate pe timp de noapte.

Astfel de operațiuni erau mult mai ieftine pentru Gărzile Revoluționare Iraniene decât pregătirea agenților profesioniști sau asumarea riscului unei implicări directe a statului, precizează expertul.

Fluxul constant de incidente HAYI de nivel inferior, a spus el, risca să copleșească serviciile de securitate europene, forțându-le să protejeze ținte vulnerabile, precum sinagogi, școli și centre comunitare, în timp ce monitorizează un volum tot mai mare de activitate online și piste de investigație.

„O abordare pe două fronturi – și anume hărțuirea de tip HAYI, cu costuri reduse, combinată cu posibile comploturi mai sofisticate ale unor repatriați instruiți sau ale unor celule adormite reactivate – reprezintă un risc plauzibil pentru care autoritățile europene ar trebui să se pregătească”, avertizează Shtuni.

Vineri, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat arestarea lui Mohammad Baqer Al-Saadi, un comandant de rang înalt al miliției șiite irakiene Kataib Hezbollah și presupusul facilitator cheie din spatele operațiunilor HAYI.

