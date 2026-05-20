Live TV

Video Modul în care Iranul recrutează tineri pentru atacuri teroriste în Europa. Expert: „Autoritățile să se pregătească”

Data publicării:
On the 60th day of the war between Iran and the US-Israel ally, people in Fars province gathered beside the more than 3,000-year-old sites of Persepolis and Naqsh-e Rostam in response to Trump’s threat to “Erase Iranian Civilization.” The most powerful ol
Foto: Profimedia
Din articol
Tinerii sunt abordați pe rețelele sociale

Iran încearcă să recruteze tineri pe rețelele sociale, pentru comiterea unor atacuri teroriste în Europa. Este avertismentul dat de serviciile secrete germane, care spun că au găsit inclusiv cetățeni germani care au mers în Iran, ca să fie instruiți, potrivit unei anchete Euractiv

Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), serviciul de informații interne al Germaniei, a declarat pentru Euractiv că urmărește cazuri în care persoane cu domiciliul în Germania au călătorit în Iran pentru instruire militară sau care s-au „pus în slujba” autorităților iraniene.

„Activitățile sunt investigate de divizia de contraspionaj a BfV”, a declarat agenția.

Serviciile secrete germane mai spun că numărul atacurilor teroriste ar putea să crească pe teritoriul european în momentul în care vor scădea tensiunile din Orientul Mijlociu.

„BfV estimează că, după încheierea războiului, regimul iranian ar putea să-și mobilizeze serviciile de informații pentru a-i urmări și viza pe oponenții regimului, inclusiv ținte pro-evreiești, pro-israeliene și americane, disidenți iranieni și alte persoane considerate trădători”, avertizează agenția.

Deși campania israeliano-americană a slăbit considerabil aparatul de securitate al Iranului, oficialii germani se tem că Teheranul ar putea redirecționa resursele către operațiuni în străinătate odată ce presiunea imediată asupra regimului se va diminua.

Potrivit BfV, serviciile de informații iraniene sunt dispuse să recurgă la metode care se ridică la nivelul terorismului de stat.

„Acestea variază de la amenințări la adresa unor persoane vizate până la operațiuni de supraveghere desfășurate în vederea pregătirii unor comploturi de atac”, a declarat agenția.

Surse din serviciile secrete germane au declarat pentru Euractiv că cel puțin câteva zeci de persoane au plecat din Germania în Iran și au lucrat ulterior în numele regimului. 

Printre aceștia se numără doi bărbați din Hamburg care au apărut într-un videoclip de propagandă la un punct de control al miliției Basij, purtând puști de asalt.

În alte cazuri confirmate de surse pentru Euractiv, mai multe persoane care au părăsit Germania pentru Iran au participat la campanii de propagandă în apărarea regimului, îndemnând „fiecare iranian, indiferent unde se află, să contribuie la apărarea patriei”.

În ceea ce privește activitățile teroriste sponsorizate de stat, serviciile de informații iraniene se bazează în principal pe intermediari legați de rețelele de crimă organizată care operează deja în țările țintă, a adăugat agenția.

Tinerii sunt abordați pe rețelele sociale

Ca strategie provizorie cu costuri reduse, regimul iranian se bazează, începând din martie 2026, pe o campanie de recrutare care operează sub numele de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI). Potrivit BfV, HAYI utilizează canalele de social media din cercurile extremiste pro-iraniene și șiite pentru a-și face cunoscute activitățile.

„Modelul său se bazează pe atacuri de mică complexitate, dar de mare amploare, efectuate de recruți locali de unică folosință – adesea tineri infractori de mică anvergură sau minori – contactați prin Snapchat sau Telegram și plătiți cu sume mici de bani”, a declarat cercetătorul Adrian Shtuni pentru Euractiv.

El a afirmat că a documentat 17 atacuri pe care le atribuie HAYI în întreaga Europă, majoritatea implicând dispozitive explozive rudimentare sau incendii provocate pe timp de noapte.

Astfel de operațiuni erau mult mai ieftine pentru Gărzile Revoluționare Iraniene decât pregătirea agenților profesioniști sau asumarea riscului unei implicări directe a statului, precizează expertul.

Fluxul constant de incidente HAYI de nivel inferior, a spus el, risca să copleșească serviciile de securitate europene, forțându-le să protejeze ținte vulnerabile, precum sinagogi, școli și centre comunitare, în timp ce monitorizează un volum tot mai mare de activitate online și piste de investigație.

„O abordare pe două fronturi – și anume hărțuirea de tip HAYI, cu costuri reduse, combinată cu posibile comploturi mai sofisticate ale unor repatriați instruiți sau ale unor celule adormite reactivate – reprezintă un risc plauzibil pentru care autoritățile europene ar trebui să se pregătească”, avertizează Shtuni.

Vineri, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat arestarea lui Mohammad Baqer Al-Saadi, un comandant de rang înalt al miliției șiite irakiene Kataib Hezbollah și presupusul facilitator cheie din spatele operațiunilor HAYI.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
pavel orlov
4
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
vlad turcanu fb
5
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Digi Sport
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
factura energie si bancnote lei
Cum a ajuns România să aibă unele dintre cele mai mari facturi la energie din Europa. Analiză: Până la 45% din cost vine din sistem
Donald Trump
Haosul din Iran l-ar putea provoca pe Donald Trump să atace Cuba. „Nu va fi Golful Porcilor 2.0”
Meeting of the NATO Military Committee
SUA vor retrage mai multe trupe din Europa, spune comandantul suprem al NATO. Procesul se va întinde pe mai mulți ani
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_16210
„Programul SAFE nu trebuie politizat, ci luat în serios”, spune Kelemen Hunor. „România face tot ce poate în acest moment să facă”
Signing of a contract for the Authorized Service Center for AGT1500 engines for M1 Abrams tanks.
Ministrul polonez al Apărării a vorbit cu șeful Pentagonului despre reducerea capacității militare americane în Polonia. Ce s-a decis
Recomandările redacţiei
vladimir putin la birou
„Oamenii s-au săturat de acest război fără sfârșit”. Nemulțumirea...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
UDMR nu vrea să mai guverneze cu PSD. Kelemen Hunor: Ar însemna să...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de...
v orban face un gest cu mana
Sfârșitul erei Viktor Orban reduce paralizia instituțională din UE...
Ultimele știri
Vladimir Putin spune că relaţiile ruso-chineze sunt la un nivel fără precedent şi îl invită pe Xi Jinping în Rusia
Anunțul PMB privind blocul din Rahova afectat de o explozie: când ar putea unii locatari să-și recupereze bunurile. Planul pe trei luni
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care vor simți totul mult mai intens în următoarele săptămâni. Venus a intrat în Rac și răscolește...
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Gigi Becali a ales ziua cea mare! Când va fi sfințită biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Horațiu Potra, tranzacții imobiliare cu o șefă de la o mare companie de stat. Ce avere uriașă are femeia
Adevărul
Noi reguli pentru obținerea permisului de conducere: șoferii care scapă de proba teoretică
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
70 de ani, rochie mini și un zâmbet șarmant. Geena Davis, impresionantă la premiera „The Boroughs” în Los...
Adevarul
Accident cumplit în Chitila: o basculantă a trecut pe roșu și a izbit violent un Logan. Șoferul mașinii, în...
Newsweek
Tribunalul judecă azi dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv la pensie. Șanse bune
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...