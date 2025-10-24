Live TV

Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier

Data publicării:
An employee walks through the Petrolchemie and Kraftstoffe oil refinary in Schwedt/Oder
Rafinăria din Schwedt/Oder, October 20, 2014. Foto: REUTERS/Axel Schmidt
Din articol
Germania a cerut Statelor Unite să se asigure că trei rafinării deținute de Rusia, dar administrate de Germania, sunt scutite de sancțiunile severe impuse industriei petroliere din Rusia, relatează TVPWorld.

Miercuri, Washingtonul a impus măsuri punitive asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, în încercarea de a lovi mașina financiară din spatele războiului președintelui Vladimir Putin în Ucraina.

Sancțiunile înseamnă că instituțiile și clienții din Occident au, de fapt, interdicția de a face afaceri cu aceste companii. Clienții au termen până pe 21 noiembrie să întrerupă legăturile cu entitățile în care giganții ruși dețin o participație de 50% sau mai mult.

Această situație a determinat guvernul de la Berlin să inițieze discuții cu SUA privind posibile excepții pentru trei rafinării din Germania care sunt deținute de filiala locală a Rosneft.

După invadarea Ucrainei, Rosneft Deutschland și activele sale au fost plasate sub administrare temporară, supravegheată de autoritatea federală germană de reglementare a energiei, care le gestionează în prezent.

Cu toate acestea, compania rusă Rosneft deține în continuare o parte din filiala sa germană, cu o participație de 50%, potrivit cancelarului german Friedrich Merz.

Merz și-a exprimat încrederea că Washingtonul va acorda o scutire pentru a permite rafinăriilor să continue să funcționeze, la fel cum a făcut Marea Britanie când a anunțat sancțiuni împotriva Rosneft săptămâna trecută.

„Vom discuta acest lucru cu americanii”, a declarat cancelarul joi. „Presupun că va fi acordată o scutire corespunzătoare pentru Rosneft.” 

Un purtător de cuvânt al guvernului Merz a susținut că filialele Rosneft din Germania erau „decuplate de compania-mamă rusă”, adăugând că sancțiunile SUA „nu vizează filialele Rosneft din Germania”. 

Amenințarea cu întreruperea relațiilor

Clienții cheie au amenințat că vor întrerupe relațiile cu Rosneft Deutschland ca răspuns la sancțiunile SUA anunțate miercuri, au declarat surse din industrie pentru publicația americană Bloomberg. 

În cazul sancțiunilor britanice împotriva Rosneft, Germania a negociat o clauză separată cu Londra, scutind filiala germană de restricții. Rapoartele sugerează că oficialii speră la o rezoluție similară în discuțiile cu omologii lor americani.

Rosneft Deutschland deține participații în trei locații: rafinăriile MiRo și Bayernoil din sud și instalația PCK din orașul Schwedt, din nord-est. În total, cele trei instalații reprezintă aproximativ 12% din capacitatea totală de prelucrare a petrolului din Germania, potrivit site-ului său web.

Orice amenințare la adresa viitorului rafinăriilor ar putea afecta economia stagnantă a țării, care se confruntă deja cu prețuri ridicate la energie.

Financial Times a relatat că rafinăria din Schwedt, care este conectată la conducta Drujba, este o sursă de îngrijorare deosebită. 

Germania, care avea legături energetice puternice pe termen lung cu Rusia înainte de invazia din Ucraina, a trecut printr-o schimbare drastică de politică în ultimii ani, renunțând la gazul rusesc ieftin.

Cu toate acestea, s-a ferit să naționalizeze activele deținute de Rusia, cum ar fi filiala germană a Rosneft, din cauza temerilor că Moscova ar putea riposta prin preluarea afacerilor germane din Rusia.

 

Editor : Marina Constantinoiu



”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
