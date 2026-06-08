Eșec la nivel înalt. Macron și Merz au pus cruce „super-avionului” de miliarde de euro care trebuia să reducă dependența Europei de SUA

Proiectul franco-german al avionului de vânătoare din cadrul inițiativei FCAS a eșuat. Conform informațiilor obținute de publicația Der Spiegel, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au convenit să încheie proiectul de armament de miliarde de euro. Surse guvernamentale germane au indicat că Dassault și Airbus nu pot ajunge la un acord privind dezvoltarea unui avion de vânătoare comun.

Construcția unui avion de vânătoare de a șasea generație a fost concepută ca un proiect emblematic pentru o mai bună coordonare europeană în proiectele de armament – ​​și pentru a asigura o mai mare independență față de SUA. Planul inițial prevedea că acesta va înlocui Eurofighter-ul Forțelor Aeriene Germane și Rafale-ul francez începând cu 2040.

Prescurtarea FCAS înseamnă „Future Combat Air System” (Sistem Aerian de Luptă al Viitorului). Sistemul este conceput să permită avioanelor de vânătoare să zboare împreună cu drone înarmate și neînarmate. Spre deosebire de conceptul de avion de vânătoare comun, sistemul FCAS nu este încă exclus: conectarea în rețea a diferitelor sisteme de arme, platforme și senzori într-un „Cloud de Luptă” va continua.

În timpul dezvoltării avionului lor de vânătoare comun, grupul francez Dassault și compania aerospațială franco-germană Airbus nu au putut ajunge la un acord privind diviziunea muncii și drepturile de brevet pentru noile dezvoltări. Timp de luni de zile, Germania și Franța s-au străduit să rezolve disputa. Cu toate acestea, mediatorii nu au avut succes, iar acum Macron și Merz au oprit definitiv proiectul. Spania, împreună cu producătorul său Indra, este, de asemenea, implicată în proiect.

Pentru Germania și Franța, eșecul proiectului reprezintă și un eșec politic major: ani de zile, Macron a insistat asupra suveranității europene și a proiectelor comune de apărare. Acum, cel mai ambițios proiect european de apărare de până acum a eșuat din cauza dezacordurilor privind politica industrială cu un partener apropiat. Macron și fostul cancelar german Angela Merkel au lansat proiectul în valoare de 100 de miliarde de euro în 2017.

Merz a menționat recent ca o problemă cheie faptul că francezii au nevoie de un avion de vânătoare diferit de cel al forțelor armate germane. Franța are nevoie de o aeronavă cu capacitate nucleară pentru următoarea sa generație de avioane de vânătoare, una care să fie potrivită și pentru portavioane. Forțele armate germane nu au nevoie în prezent de un astfel de avion. Germania a propus apoi opțiunea implementării FCAS cu două aeronave. Franța a respins această propunere.

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Editor : Ș.R.