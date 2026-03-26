Live TV

Germania face apel la economie de război: „Este o iluzie" că Putin nu ar fi pregătit pentru un conflict cu NATO

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia

Germania trebuie să își accelereze pregătirile militare și să ia în calcul trecerea la o economie de război, în contextul în care amenințarea Rusiei este deja prezentă și în creștere, avertizează șeful Asociației Bundeswehr. Acesta susține că este „o iluzie” să se creadă că Vladimir Putin nu ar fi pregătit pentru o confruntare cu NATO în următorii ani, potrivit dpa și Agerpres.

Amenințarea Rusiei la adresa Germaniei este în creștere constantă, a declarat șeful Asociației Bundeswehr, Andre Wustner, citat de Deutsche Presse-Agentur.

„Pericolul există deja acum – și crește în fiecare zi”, a subliniat acesta, atrăgând atenția că evaluările potrivit cărora Vladimir Putin nu ar fi pregătit pentru o confruntare cu NATO până în 2029 sunt „o iluzie”.

Wustner a cerut măsuri urgente pentru consolidarea capacităților militare ale Germaniei, inclusiv adaptarea industriei de apărare.

„Industria internă de armament trebuie să-și extindă capacitatea și într-un final să lucreze 24 de ore din 24 pentru a intra într-un fel de economie de război dacă are loc o escaladare suplimentară”, a declarat el pentru Rheinische Post.

Potrivit acestuia, statele din Europa de Est tratează deja situația ca pe o „fază prebelică” și își consolidează rapid apărarea.

„Trebuie să facem și noi același lucru acum”, a insistat oficialul german.

Șeful Asociației Bundeswehr a atras atenția și asupra vulnerabilităților strategice ale Occidentului.

El consideră că atitudinea președintelui american Donald Trump, „pe care nu se poate conta”, combinată cu slăbiciunea militară a Europei, a dus la apariția unui „decalaj de descurajare” care trebuie corectat urgent.

În analiza sa, Wustner a subliniat că războiul lansat recent de Statele Unite și Israel împotriva Iran creează un context favorabil pentru Kremlin.

„Întărit de veniturile noi din vânzări de petrol și încurajat de scăderea livrărilor de sisteme de apărare aeriană către Ucraina, acesta își poate intensifica și mai mult atacurile brutale asupra infrastructurii și a populației civile”, a avertizat el.

În plus, percepția de incertitudine în rândul aliaților europeni ar putea încuraja Rusia să intensifice atacurile hibride, iar încălcări ale frontierelor pe flancul estic al NATO nu pot fi excluse, potrivit oficialului german.

În acest context, apelul la pregătire accelerată și consolidare militară devine, în opinia sa, o urgență strategică pentru Germania și pentru întreaga Europă.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Rezultatele celui mai recent sondaj în Republica Moldova, privind unirea cu România. Cum votează diaspora
Control al Gărzii de Mediu la PMB, după valorile ridicate de poluare a aerului. Materialul antiderapant, printre posibile cauze
Atac iranian cu rachete, lângă Tel Aviv: armata israeliană anunță mai multe zone lovite. Șase persoane au fost rănite în Kafr Qasim
Citește mai multe
