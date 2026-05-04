Germania spune ce pas trebuie să facă Europa după decizia lui Trump: „Pur și simplu nu există altă cale”

Pe măsură ce Statele Unite iau măsuri pentru a-și reduce prezența militară în Europa, continentul trebuie să se inspire din exemplul Ucrainei și să învețe din revoluția tehnologică din domeniul apărării pe care a inițiat-o, a declarat luni ministrul german de Externe, Johann Wadephul, relatează Politico.

„Trebuie să privim acest lucru ca pe un îndemn de a ne dezvolta și de a ne mobiliza propriile capacități mai rapid. Pur și simplu nu există altă cale”, a afirmat Wadephul la Atena, unde s-a deplasat pentru a participa la discuții privind cooperarea militară cu omologii săi greci.

„Exemplul Ucrainei arată că aceste capacități militare pot fi dezvoltate și puse la dispoziție mult mai rapid decât s-a întâmplat în Europa în ultimele decenii”, a remarcat el.

Wadephul nu este singurul care solicită investiții suplimentare în tipul de drone de ultimă generație dezvoltate de Ucraina. În cadrul unui exercițiu militar de amploare desfășurat săptămâna trecută în regiunea Champagne, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat, la rândul său, importanța tehnologiei dronelor pentru apărarea națională.

Dronele, care, așa cum a demonstrat Ucraina, pot fi fabricate rapid și pot da rezultate bune în fața unor tehnologii mai scumpe, sunt deosebit de relevante în contextul în care Europa încearcă să-și consolideze rapid apărarea împotriva Rusiei, pe fondul retragerii Statelor Unite.

Pentagonul a anunțat săptămâna trecută că va retrage 5.000 de soldați americani din Germania în cursul anului viitor. Vestea a venit pe fondul unei confruntări tot mai intense între președintele american Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz, care a afirmat că Washingtonul nu are o strategie clară pentru a pune capăt războiului din Iran și că este „umilit” de Teheran.

Trump a amenințat, de asemenea, că va retrage trupele americane din Spania și Italia, ale căror conducători au criticat, la rândul lor, războiul împotriva Iranului. În plus, președintele american se gândește de mult timp să se retragă din NATO.

Luni, Wadephul a încercat să minimizeze spectrul unei retrageri pe scară largă a trupelor americane din Europa și și-a exprimat încrederea în capacitatea de descurajare convențională a Alianței în Europa.

„Sunt ferm convins că SUA apreciază valoarea și importanța NATO, inclusiv pentru propria sa securitate”, a spus el, adăugând că este încrezător că această capacitate de descurajare convențională a Alianței nu va fi afectată de schimbări.

Wadephul a adăugat că Berlinul încă încearcă să afle ce decizii a luat Washingtonul și ce marjă de manevră are țara sa pentru a influența aceste măsuri.

Ministrul german de Externe a făcut, de asemenea, un apel către Iran să negocieze și să pună capăt războiului, afirmând că Teheranul are responsabilitatea de a demonstra că a renunțat la încercările de a construi o armă nucleară. El a adăugat că țara respectivă nu are „nicio justificare” pentru a bloca Strâmtoarea Ormuz.

