Germania va depăşi SUA în ceea ce priveşte poziţiile de vârf în structura de comandă militară a NATO

Data actualizării: Data publicării:
militari germani
Foto: Profimedia

Germania va ocupa în curând mai multe poziţii de vârf în structura de comandă militară a NATO decât Statele Unite, ca urmare a unei noi distribuiri a responsabilităţilor, au declarat marţi surse pentru dpa.

Această modificare face parte dintr-o tranziţie către o distribuire mai echitabilă a sarcinilor şi responsabilităţilor în cadrul NATO, a declarat Alianţa Nord-Atlantică într-un comunicat publicat marţi.

„Aliaţii au convenit asupra unei noi distribuiri a responsabilităţilor ofiţerilor superiori în cadrul Structurii de Comandă a NATO, în care aliaţii europeni, inclusiv cei mai noi membri ai NATO, vor juca un rol mai important în conducerea militară a Alianţei”, a precizat NATO în comunicat.

În acelaşi timp, NATO a precizat că Statele Unite vor continua să-şi asume responsabilităţi de conducere militară, de exemplu, continuând să deţină funcţia de Comandant Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), notează dpa, citată de Agerpres.

SUA şi-au reafirmat angajamentul ferm faţă de NATO, a explicat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetului Militar al NATO.

Modificările în alocarea posturilor prevăd ca Regatul Unit să preia de la SUA comanda Comandamentului Forţelor Întrunite de la Norfolk, în statul american Virginia, iar Italia va prelua de la SUA comanda Comandamentului Forţelor Aliate Întrunite de la Napoli.

Germania şi Polonia vor împărţi, de asemenea, prin rotaţie, comanda Comandamentului Forţelor Întrunite de la Brunssum, în Olanda, a declarat NATO.

Ca urmare a modificărilor planificate, toate cele trei Comandamente ale Forţelor Întrunite vor fi conduse de europeni în viitor. Comandamentele de patru stele conduc la nivel operaţional, sub comanda strategică a SACEUR, în cazul unor crize şi conflicte.

Pe de altă parte, Statele Unite vor conduce toate cele trei comandamente la nivelul zonelor operaţionale strategice şi vor prelua, de asemenea, responsabilitatea pentru Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM) din Northwood, Regatul Unit.

Ele conduc deja Comandamentul Terestru Aliat din Turcia (LANDCOM) şi Comandamentul Aerian Aliat (AIRCOM) de la baza Ramstein, în Germania.

Faptul că Germania va fi în curând atât de puternic reprezentată în structura de comandă a NATO se datorează faptului că, pe lângă generalii cu trei şi patru stele din comandamentele menţionate anterior, sunt luate în considerare şi alte poziţii de generali.

Modificările vor fi implementate treptat în următorii ani - în conformitate cu rotaţiile de personal stabilite.

Editor : Liviu Cojan

