Germania va staționa avioane de luptă Eurofighter în nordul Poloniei

Opening of the International Aerospace Exhibition ILA at Schoenefeld Airport in Berlin
Eurofighter german. Foto: Reuters
Descurajare și apărare

Germania va staționa avioane Eurofighter la baza aeriană Malbork din nordul Poloniei, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Vorbind în marja unei reuniuni a miniștrilor apărării NATO la Bruxelles, miercuri, Pistorius a spus că Germania va contribui la operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) a NATO prin efectuarea de zboruri de patrulare, relatează TVPWorld.

Pistorius a declarat că, în viitor, Germania va fi „și mai activă, și mai prezentă și mai vizibilă” pe flancul estic, a raportat săptămânalul german Der Spiegel.

Operațiunea Santinela Estică a fost înființată pentru a proteja spațiul aerian de pe flancul estic al alianței, în urma incursiunilor aeriene atribuite Rusiei.

Pe 10 septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, unele zburând adânc în interiorul țării. În săptămânile următoare, avioanele de vânătoare rusești au fost acuzate că au efectuat zboruri „provocatoare” în apropierea țărilor baltice, iar alte drone au fost semnalate în nordul Europei.

Reuniunea de miercuri a miniștrilor Apărării din NATO a fost convocată pentru a discuta dacă răspunsul Alianței Nord-Atlantice de până acum a fost adecvat pentru a descuraja Rusia de la noi provocări.

Unii membri NATO au insistat pentru măsuri de apărare și descurajare mai puternice. În acest context, Pistorius a făcut anunțul.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german a declarat că două avioane Eurofighter vor fi staționate la Malbork din decembrie 2025 până în martie 2026.

Avioane Eurofighter germane au fost staționate temporar în Polonia între august și septembrie pentru a sprijini supravegherea spațiului aerian.

 

