Gisele Pelicot a fost primită la Londra de regina Camilla, care s-a declarat „şocată” de calvarul prin care aceasta a trecut

Giselle Pelicot, devenită o personalitate globală a luptei împotriva violenţelor sexuale, şi-a prezentat volumul de memorii în Regatul Unit, unde a fost primită luni de regina Camilla, a anunţat biroul de presă de la Palatul Buckingham.

"În această după-amiază, Majestatea Sa a primit-o pe doamna Gisele Pelicot la Clarence House", reşedinţa londoneză a reginei britanice, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat de presă foarte scurt, citat de AFP și Agerpres.

În timpul întâlnirii lor de aproximativ 30 de minute, regina Camilla, care militează de mulţi ani împotriva violenţelor comise asupra femeilor, i-a spus lui Gisele Pelicot că i-a citit cartea ("Et la joie de vivre" - n.red.) în doar două zile şi că povestea calvarului ei a lăsat-o "fără cuvinte", a raportat agenţia de presă britanică PA.

În cartea sa, Gisele Pelicot relatează violurile comise asupra sa de fostul ei soţ şi de zeci de bărbaţi, precum şi procesul istoric care a făcut din ea un simbol global al luptei împotriva violenţelor sexuale.

"Am întâlnit atât de multe supravieţuitoare ale violurilor sau ale agresiunilor sexuale încât nu credeam că mai pot fi şocată, dar am fost şocată", a declarat regina Camilla, care a dezvăluit recent şi faptul că a fost agresată ea însăşi de un bărbat într-un tren în perioada în care era adolescentă.

Gisele Pelicot i-a mărturisit reginei britanice faptul că sprijinul larg al publicului i-a oferit "o forţă incredibilă" pentru a trece cu bine peste această încercare dificilă.

Franţuzoaica şi-a prezentat vineri volumul de memorii la Royal Festival Hall din Londra, unde fragmente din cartea ei au fost lecturate de mai multe actriţe, inclusiv de Kate Winslet şi Kristin Scott Thomas.

După condamnarea fostului soţ al lui Gisele Pelicot, Dominique Pelicot, la 20 de ani de închisoare, regina Camilla i-a trimis o scrisoare franţuzoaicei de 73 de ani, în care suverana britanică a lăudat "curajul ei şi demnitatea sa extraordinară".

Gisele Pelicot a declarat că a fost "bulversată" de acea scrisoare.

Volumul ei de memorii, "Et la joie de vivre", a fost lansat pe 17 februarie în lumea întreagă şi a fost publicat în 22 de limbi. Versiunea sa din limba engleză se intitulează "A hymn to life, Shame has to change sides".

Editor : A.P.