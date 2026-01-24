Live TV

Groenlanda se opune presiunilor lui Trump: „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”

Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Totul este negociabil, cu excepţia suveranităţii” „Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”

Ministrul minelor din Groenlanda respinge încercările SUA de a împărţi resursele minerale ale insulei sale, afirmând că nicio putere externă nu ar trebui să decidă soarta vastei bogăţii naturale a teritoriului arctic, relatează Politico și News.ro.

„Totul este negociabil, cu excepţia suveranităţii”

„Totul este negociabil, cu excepţia suveranităţii (noastre)”, a declarat ministrul resurselor minerale, Naaja Nathanielsen, într-un interviu acordat Politico, la două zile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au purtat discuţii cu uşile închise, despre care preşedintele SUA a afirmat că au inclus un acord referitor la resursele insulei.

Nathanielsen a contestat dreptul celor doi de a face acest lucru, afirmând că ţara sa „nu va accepta ca viitorul sectorului său minier să fie decis în afara Groenlandei”.

Trump a început săptămâna ameninţând că va impune tarife masive ţărilor UE dacă nu vor ceda Groenlanda, un teritoriu danez semiautonom, dar a renunţat miercuri la tonul belicos, după ce a spus că a ajuns la un „cadru pentru un viitor acord” împreună cu Mark Rutte.

Dacă acest acord include permisiunea ca orice altă ţară, în afară de Groenlanda, să controleze mineralele sale, răspunsul din partea Nuuk este „nu”, a declarat ministrul.

Insula arctică găzduieşte suficiente cantităţi de anumite elemente rare pentru a satisface un sfert din cererea mondială, alături de cantităţi uriaşe de petrol, gaze, aur şi metale pentru energie curată, dar nu a extras aproape nimic din toate acestea.

Deşi detaliile exacte ale cadrului rămân neclare, un oficial european a declarat joi pentru Politico că acesta ar putea include un consiliu de supraveghere care să supervizeze mineralele insulei.

Nathanielsen a respins însă această posibilitate.

„Asta ar însemna să renunţăm la suveranitate, adică la jurisdicţia noastră, la ceea ce se întâmplă cu mineralele noastre”, a spus ea, sugerând totuşi posibilitatea rezolvării problemei resurselor Groenlandei prin discuţii multilaterale.

„Nu schimbăm minerale pentru suveranitate”

„Nu spun că nu se poate ajunge la un acord”, a declarat politicianul groenlandez, adăugând că guvernul „nu are obiecţii faţă de consolidarea capacităţii (NATO) în Groenlanda sau faţă de orice fel de monitorizare” şi că este deschis să dezvolte un acord de cooperare minieră cu SUA, datând din 2019.

„Dar nu putem începe să schimbăm minerale pentru suveranitate”, a completat ea.

După ce s-a întâlnit vineri cu premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, la Nuuk, pentru a discuta despre potenţialul acord cu Trump, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a spus că, deşi situaţia rămâne gravă, există „o cale” pe care o vor încerca „împreună cu americanii”.

Frederiksen s-a întâlnit cu Rutte la Bruxelles, vineri dimineaţă, pentru a discuta detaliile discuţiilor şefului NATO cu Trump.

Nielsen a declarat joi că încă nu cunoaşte detaliile acordului.

Uniunea Europeană a intrat în panică pentru a construi, practic de la zero, un lanţ de aprovizionare cu materii prime, pe măsură ce lanţurile globale de aprovizionare cu materiale vitale pentru energia curată, tehnologie şi echipamente militare devin mai puţin sigure, pe fondul fracturării alianţelor globale. Groenlanda este văzută ca o soluţie potenţială, iar UE a semnat un parteneriat strategic cu aceasta în domeniul mineralelor în 2023.

Nathanielsen consideră că SUA au dat dovadă de mai multă „rapiditate” în construirea lanţurilor de aprovizionare cu minerale, datorită numeroaselor acorduri comerciale încheiate de Trump cu zeci de ţări din întreaga lume şi alinierii legislaţiei naţionale. UE „a fost puţin mai lentă în acest sens, deoarece este mult mai dificil”, remarcă ministrul din Groenlanda.

Acum, Groenlanda analizează cu prudenţă nivelurile de risc pe care le prezintă SUA, după ce Trump a părut să excludă posibilitatea unei intervenţii militare pe insulă. „Oamenii sunt încă nervoşi, dar am făcut paşi în jos pe scara conflictului”, a spus Nathanielsen. Totuşi, a devenit clar că „SUA este un aliat, nu neapărat un prieten în acest moment”, a adăugat ea.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
photo-collage.png (51)
2
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
4
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
profimedia-1068266366
5
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Digi Sport
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac despre Strategia de Apărare a SUA: „Ar trebui să fie știrea anului pentru noi și trezirea la realitate a națiunii”
Lingouri de aur
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a devenit acum riscantă: „Repatriați aurul”
nava razboi - sua
Vizită simbolică a unei nave americane la baza navală Ream din Cambodgia, lângă nave chineze
profimedia-1068255598
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema să plătim
presedintie iran
Iranul amenință cu „cel mai dur” răspuns la orice atac împotriva sa, în timp ce o flotă americană se îndreaptă spre regiunea Golfului
Recomandările redacţiei
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier...
calin georgescu parcul carol bucuresti
Călin Georgescu și zeci de susţinători au mers în Parcul Carol din...
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Incendiu puternic la mai multe case în Bucureşti. Pompierii au...
Ultimele știri
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului Român de Informații către PSD
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE
Radu Miruţă, declarații de la Iași: „România are viitor doar dacă nu ne pierdem busola morală”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Vestea care șochează lumea sportului. La 33 de ani, fotbalistul ar avea o fiică de 22 de ani. ”Da, este tatăl...
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
Lovitură pentru Groenlanda: ”NU”, în unanimitate! ”Numărul 1” din Nuuk e convins: ”E dificil, o problemă...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat