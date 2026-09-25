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Grupul ArcelorMittal anunță că închide cel mai mare combinat siderurgic din Ucraina după atacurile ruseşti

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Imagine de la combinatul ArcelorMittal din Krivoi Rog. Foto ArcelorMittal
Imagine de la combinatul ArcelorMittal din Krivoi Rog. Foto: ArcelorMittal
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Grupul siderurgic ArcelorMittal anunță că nu poate relua în condiții de siguranță și durabilitate activitatea la ArcelorMittal Krivoi Rog, din Ucraina, în urma numeroaselor atacuri rusești cu rachete din ultima perioadă. 

Combinatul a continuat  până acum să funcţioneze în pofida războiului declanşat de Rusia.

Combinatul de la Krivoi Rog, cea mai mare oţelărie din Ucraina, amplasată în apropiere de oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski, a fost vizată de patru atacuri cu rachete pe 21 septembrie. Atacurile au ucis cinci persoane, au rănit 17 angajaţi, dintre care unul rămâne în stare critică, şi au provocat daune semnificative instalaţiilor de producţie, potrivit unui comunicat publicat vineri de grupul cu sediul în Luxemburg.

„Ne vom concentra pe conservarea infrastructurilor pentru ca, atunci când pacea va reveni în sfârşit, opţiunile de reluare a producţiei să rămână posibile”, a declarat Mauro Longobardo, şeful subsidiarei ucrainene a grupului ArcelorMittal.

Până acum, giganticul complex industrial de la Krivoi Rog, care include oţelării, precum şi mine de minereu de fier, a continuat, mai mult sau mai puţin, să funcţioneze în pofida conflictului. În 2025, operaţiunile miniere au funcţionat la 73% din capacitate, în timp ce producţia de oţel a funcţionat la 35% din capacitate. Aceasta înseamnă o producţie de 1,7 milioane de tone de bare din oţel, într-o unitate care în mod normal produce aproximativ cinci milioane de tone.

„De la începutul războiului, în februarie 2022, prioritatea ArcelorMittal a fost siguranța și securitatea economică a angajaților săi ucraineni. Angajații din întreaga rețea ArcelorMittal s-au mobilizat pentru a-și sprijini colegii ucraineni, iar la nivel local au fost introduse o serie de măsuri menite să vină în sprijinul angajaților și al familiilor acestora. Puterea și reziliența de care a dat dovadă personalul ArcelorMittal Krivoi Rog pe tot parcursul conflictului au fost extraordinare.

ArcelorMittal a oferit, de asemenea, sprijin financiar pentru a asigura continuitatea operațiunilor la ArcelorMittal Krivoi Rog, punând la dispoziție peste 700 de milioane de dolari SUA pentru ArcelorMittal Krivoi Rog”, se arată în comunicat.

Până la începutul lunii martie, combinatul de la Krivoi Rog nu suferise nicio pagubă gravă. De atunci, Rusia şi-a intensificat atacurile împotriva sectoarelor economice cheie din Ucraina, inclusiv cereale şi metalurgie, precum şi a lanţurilor de aprovizionare.

O altă oţelărie importantă din Ucraina, Zaporizhstal, deţinută de grupul ucrainean Metinvest, a anunţat pe 17 septembrie că este "ţinta unor greve sistematice", iar uzina a fost "complet închisă" în august. Un număr de opt angajaţi au fost ucişi acolo, iar aproximativ 30 au fost răniţi.

Înainte de invazia rusă, Ucraina era un important producător mondial de oţel.

Centrul ucrainean de cercetare GMK a raportat în aprilie că, deşi industria siderurgică reprezintă încă 5,5% din PIB, producţia de oţel brut a scăzut de patru ori între 2013 şi 2025, de la 32,7 milioane de tone, până la 7,4 milioane de tone.

În această perioadă, Ucraina a pierdut controlul asupra producătorilor de oţel situaţi în regiunile Doneţk şi Luhansk ocupate de Rusia.

Până la căderea sa, în mai 2022, complexul siderurgic Azovstal devenise un simbol al rezistenţei ucrainene, soldaţii deţinând oţelăria şi tunelurile sale subterane timp de săptămâni, în timp ce restul Mariupolului a căzut în mâinile ruşilor. 

Editor : M.C

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