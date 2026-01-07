Live TV

Gustavo Petro îl face „senil” pe Donald Trump. Ce l-a înfuriat pe președintele columbian

Data publicării:
Preşedintele columbian Gustavo Petro
Preşedintele columbian Gustavo Petro.

Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că preşedintele american Donald Trump este „senil”, după ce republicanul l-a numit „haiduc al traficului de droguri”, într-un nou episod al escaladării disputelor verbale dintre cei doi, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

„Titulatura pe care Trump mi-o atribuie, de haiduc al traficului de droguri, este o reflectare a creierului său senil. El îi vede pe adevăraţii adepţi ai libertăţii drept narcoterorişti pentru că nu-i dăm cărbunele sau petrolul nostru”, a declarat Petro într-un mesaj lung pe platforma X, fără a specifica când l-a numit preşedintele american aşa.

Duminică, Trump le-a spus reporterilor aflaţi la bordul Air Force One că, la fel ca Venezuela, „Columbia este, de asemenea, foarte bolnavă” şi, referindu-se la Petro, a spus că ţara este „condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite, iar asta este ceva ce nu va mai face mult timp”.

Când a fost întrebat dacă acest lucru înseamnă că ar putea exista o operaţiune americană în Columbia, similară cu cea desfăşurată în Venezuela împotriva preşedintelui Nicolas Maduro, care a fost arestat împreună cu soţia sa, Cilia Flores, şi ambii aduşi în faţa unui judecător la New York, Trump a răspuns: „Îmi sună bine”.

Petro a atribuit dezacordurile sale cu Trump dezaprobării sale faţă de „iraţionalitatea capitalismului”, care „împinge umanitatea, doar prin lăcomie, la dispariţie” din cauza obsesiei neobosite de a extrage din ce în ce mai multe resurse naturale, cum ar fi petrolul şi cărbunele.

„Vor să ne transforme în colonii. A ucide omenirea înseamnă a-şi ucide propriii copii”, a adăugat el.

Preşedintele columbian a convocat pentru miercuri o manifestaţie la Bogota "pentru suveranitate", şi a avertizat că este pregătit să apere ţara împotriva a ceea ce a descris ca o „ameninţare ilegitimă”. Manifestaţii vor avea loc şi în alte oraşe din Columbia la apelul lui Petro.

Mitingul de la Bogota, programat pentru ora locală 16:00 (21:00 GMT), se va desfăşura în Plaza de Bolivar din centrul capitalei columbiene.

