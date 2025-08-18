Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă”

Guvernul chinez a declarat, luni, că va depune „toate eforturile” pentru a realiza o „reunificare paşnică” cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE, potrivit Agerpres.

Într-un interviu difuzat recent cu Fox News, Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, l-a asigurat într-o convorbire telefonică că ţara sa nu va ataca Taiwanul în timpul mandatului său.

Întrebată despre acest lucru, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a insistat luni că „nimeni şi nicio forţă nu poate separa Taiwanul de China în niciun fel” şi a subliniat că „reunificarea” este „o misiune istorică inevitabilă”.

Mao a adăugat că Beijingul „apără întotdeauna reunificarea paşnică”, deşi a avertizat că executivul chinez „îşi va menţine totodată ferm hotărârea de a proteja suveranitatea şi integritatea teritorială”.

Autorităţile chineze nu au exclus utilizarea forţei pentru a realiza „reunificarea” insulei şi a continentului, unul dintre obiectivele pe termen lung stabilite de Xi după venirea la putere în 2012.

În acest context, China şi-a intensificat campania de presiune diplomatică şi militară împotriva Taiwanului în ultimii ani, organizând manevre militare din ce în ce mai frecvente în apropierea insulei şi forţând pierderea de aliaţi diplomatici în detrimentul Taipeiului şi în favoarea Beijingului.

Guvernul Taiwanului, condus de Partidul Progresist Democrat, formaţiune cu tendinţe suveraniste, susţine că insula este deja o ţară independentă de facto sub numele de Republica Chineză şi că viitorul său poate fi decis doar de cele 23 de milioane de locuitori ai insulei.

Editor : C.L.B.