„Simptomul vizibil al unei ciocniri mult mai profunde”. Cum a devenit Papa Leon adversarul neînfricat al lui Donald Trump

„Nu mă tem de administrația Trump”, a declarat săptămâna aceasta liderul Bisericii Catolice, devenind astfel un punct de referință la nivel mondial pentru criticii președintelui american. În ultimele zile, Papa Leon al XIV-lea, un cardinal care acum un an era încă o figură discretă, a purtat un schimb de replici acide cu Donald Trump, cel mai puternic om din lume. Această dispută amintește mai degrabă de rivalitatea dintre papii și împărații din Evul Mediu decât de cooperarea dintre Vatican și Casa Albă care a contribuit la câștigarea Războiului Rece, notează Financial Times.

„Nu suntem politicieni – nu abordăm politica externă din aceeași perspectivă pe care el ar putea-o avea”, a declarat Suveranul Pontif despre liderul de la Casa Albă, la câteva ore după ce Trump i-a cerut să „înceteze să mai facă pe placul stângii radicale și să se concentreze pe a fi un mare Papă, nu un politician”.

Însă, încercând să-și mobilizeze compatrioții pentru a pune capăt a ceea ce el numește un „război nedrept” împotriva Iranului, Papa Leon s-a implicat totuși profund în politica țării sale natale.

Într-un moment în care nu există nicio voce de opoziție față de Trump, nici în țară, nici în străinătate, criticile aduse de primul Papă născut în Statele Unite la adresa politicilor administrației ar putea avea consecințe electorale în țara sa natală, punând totodată în pericol poziția politică a președintelui american.

„Trump nu înțelege cu adevărat că s-a ciocnit de o tradiție teologică veche de peste 1.500 de ani – un ansamblu de învățături morale despre război și violență”, a declarat Robert Jones, fondatorul Institutului de Cercetare a Religiei Publice, un think-tank independent. „Probabil că nu este cea mai înțeleaptă mișcare să intri în conflict cu Papa.”

Suveranul Pontif, al cărui nume este Robert Prevost, i-a răspuns lui Trump într-un mod în care predecesorul său, Papa Francisc, care vorbea foarte puțin engleză, nu ar fi putut-o face niciodată.

Așa cum sugerează propria sa remarcă, Papa se deosebește, de asemenea, de alți lideri care ar putea avea mai multe motive să se teamă de puterea economică și militară a Statelor Unite, care a fost folosită pentru a amenința aliații NATO în legătură cu Groenlanda cu doar câteva luni în urmă.

„Donald Trump este obișnuit cu lingușelile liderilor mondiali, care, în general, sunt prea îngroziți de represaliile sale pentru a i se opune”, a spus Thomas Wright, cercetător principal la Brookings Institution. „Trump nu poate folosi împotriva Vaticanului instrumentele sale obișnuite de intimidare, precum tarifele vamale și renunțarea la angajamentele de securitate.”

Criticile aduse de președintele american la adresa Papei au stârnit reacții negative chiar și în rândul unor aliați ai lui Trump. Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, a calificat atacul său la adresa Suveranului Pontif drept „inacceptabil”.

În Statele Unite, popularitatea Papei pare să o depășească cu mult pe cea a lui Trump. Un sondaj realizat luna trecută de NBC News i-a acordat un indice net de popularitate de 34 de puncte, comparativ cu un indice de minus 12 pentru liderul SUA în același sondaj.

În esență, spun oficialii de la Vatican, îngrijorarea Suveranului Potif cu privire la Trump reflectă o prăpastie ideologică tot mai adâncă între Washington și Biserică în ceea ce privește viitorul ordinii mondiale și legitimitatea violenței ca mijloc de soluționare a conflictelor.

„Leon nu atacă un președinte”, a afirmat părintele Antonio Spadaro, subsecretar al Departamentului pentru Cultură și Educație al Vaticanului. „Conflictul este simptomul vizibil al unei ciocniri mult mai profunde între două sisteme de funcționare incompatibile ale lumii.”

Sfântul Scaun este îngrijorat de o politică tot mai teologică, a adăugat Spadaro, în care „Dumnezeu este folosit pentru a-i binecuvânta pe cei puternici”.

Leon s-a alăturat, de asemenea, criticilor care susțin că abordarea administrației Trump în ceea ce privește aplicarea legilor privind imigrația este crudă și nedreaptă. „Cineva care spune: «Sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman la care sunt supuși imigranții în SUA», nu știu dacă asta înseamnă cu adevărat să fii «pro-viață»”, a declarat el anul trecut.

Clericii catolici din inima bastioanelor mișcării MAGA a lui Trump au făcut declarații și mai ferme. Episcopul Anthony Taylor de Little Rock, Arkansas, a vorbit în ianuarie despre „paralele evidente” între Germania anilor 1930 și raidurile Serviciului de Imigrare și Vamă.

Însă săptămâna aceasta confruntarea a atins noi culmi. Luni, Trump le-a spus reporterilor că nu vede niciun motiv să-i ceară scuze Papei, pe care l-a învinuit pentru actualul război al cuvintelor. „El a ieșit în public”, a spus președintele american. „Eu doar îi răspund.”

Câteva ore mai târziu, Trump a declarat pentru CBS News că Papa „greșește în privința acestor chestiuni”, adăugând: „Nu cred că ar trebui să se amestece în politică.”

Temerile legate de un Papă catolic care ar încerca să influențeze politica americană planează asupra Statelor Unite încă de la fondarea țării de către protestanți rigizi.

Problema a devenit atât de delicată încât, în timpul unei vizite la Sfântul Scaun din 1963, John F. Kennedy, primul președinte catolic al țării, a refuzat să îngenuncheze și să sărute inelul papal. Acea amenințare a influenței papale fusese în mare parte iluzorie — dar acum, poate, nu mai este, notează sursa citată.

Săptămâna trecută, Papa Leon a lansat un apel fără precedent către cetățenii americani, îndemnându-i să-și sune reprezentanții din Congres pentru a se pronunța împotriva atacurilor lui Trump asupra Iranului.

„Când un papă îi îndeamnă pe oameni să ia legătura cu reprezentanții lor politici, mesajul implicit este: «Acesta este un guvern care nu apără interesele poporului»”, a spus Massimo Faggioli, profesor de teologie și istorie a religiilor la Trinity College din Dublin.

„Una dintre condițiile acceptării catolicilor în cadrul proiectului politic american era ca Vaticanul să nu se amestece în democrația americană”, a adăugat Faggioli. „Prin gestul său, papa a depășit această limită... Este evident că încearcă să influențeze alegătorii din America.”

„Chestiunea războiului și a păcii este o problemă morală”

Papa Leon — moștenitor al unei tradiții catolice progresiste, dedicată justiției sociale — se consideră un apărător al idealurilor ordinii multilaterale promovate de Statele Unite după cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit unor oficiali ai Sfântului Scaun.

Acest lucru este în concordanță cu viziunea actuală a Vaticanului asupra catolicismului ca religie universalistă, umanistă și plină de compasiune, care ar trebui să fie de partea celor slabi și să coexiste pașnic cu alte religii și credințe.

În schimb, Trump pare uneori să anticipeze o nouă ordine mondială în care marile puteri militare — precum SUA, China și Rusia — au fiecare propriile sfere de influență. La Washington, înalți oficiali recurg acum la o retorică creștină pentru a încerca să legitimeze această abordare — cum ar fi secretarul american al apărării, Pete Hegseth, un creștin evanghelic criticat pe scară largă pentru că s-a rugat pentru „violență copleșitoare” și „ținte juste” în războiul cu Iranul.

„Există un conflict evident între civilizații, între tipuri foarte diferite de creștinism”, a spus Faggioli. „Papa Leon este simbolul rezistenței împotriva militarizării” credinței.

Această controversă îl pune într-o situație extrem de incomodă pe vicepreședintele american JD Vance, care s-a convertit la catolicism în 2019 și urmează să lanseze în curând o nouă carte despre convertirea sa la această credință.

Vance a declarat săptămâna aceasta că se simte „frustrat” de faptul că unii clerici catolici „au atacat fără milă administrația Trump pe tema imigrației”, având în vedere opinia sa controversată potrivit căreia infractorii periculoși au profitat de aplicarea laxă a legii pentru a intra în SUA. „Cum poate fi considerat uman faptul de a permite traficanților de droguri și traficanților de persoane să aducă copii mici peste granița de sud?”, a întrebat el.

Vicepreședintele american insistă că administrația „îl respectă” pe Papă. Într-un interviu acordat Fox News, el a afirmat că este „un lucru bun” faptul că Leon „pledează pentru cauzele care îi sunt dragi”, calificând drept „rezonabil” faptul că Washingtonul și Biserica Catolică „să aibă din când în când opinii divergente cu privire la chestiuni de fond”.

Însă el a îndemnat Vaticanul să „se limiteze la chestiuni de morală”. Miercuri, el a adăugat: „La fel cum este important ca vicepreședintele Statelor Unite să fie prudent atunci când vorbește despre chestiuni de politică publică, cred că este foarte, foarte important ca Papa să fie prudent atunci când vorbește despre chestiuni de teologie.”

Răspunzând la afirmațiile lui Vance, Spadaro, reprezentantul Vaticanului, a afirmat: „Chestiunea războiului și a păcii este o problemă morală și face parte din doctrina Bisericii”.

Conflictul ideologic dintre Suveranul Pontif și președintele american reprezintă o luptă pentru câștigarea inimilor și a minților celor aproximativ 53 de milioane de catolici din Statele Unite, care reprezintă circa 20% din populația țării.

Având în vedere că Partidul Republican al lui Trump se luptă să-și păstreze controlul asupra ambelor camere ale Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, această dispută ar putea avea și repercusiuni electorale.

Conform lui Jones, de la Institutul de Cercetare a Religiei Publice, care studiază religia, cultura și politica, catolicii albi, care nu sunt hispanici, au jucat un rol „foarte important în succesul electoral [al lui Trump]” în statele-cheie din Midwest, precum Pennsylvania, Michigan, Ohio și Wisconsin.

Sondajele recente indică faptul că popularitatea lui Trump în rândul alegătorilor catolici era deja în scădere înainte de războiul cu Iranul, pe fondul unei reacții negative mai ample față de politicile administrației în materie de imigrație și al unei crize a costului vieții alimentate de prețurile ridicate la benzină și de tarifele de import exorbitante.

Un sondaj realizat în această lună de CBS News/YouGov, înainte de afirmațiile liderului SUA la adresa Papei, a arătat că 54% dintre catolicii americani dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile de președinte, față de 46% care îl aprobă. O majoritate a dezaprobat acțiunea militară a SUA împotriva Iranului.

Sondajul a relevat că frecventarea bisericii a fost un indicator cheie al sprijinului acordat lui Trump în rândul catolicilor, președintele beneficiind de o rată de aprobare de 58% în rândul celor care merg la biserică cel puțin o dată pe săptămână, comparativ cu o rată de aprobare de 42% în rândul celor care participă la liturghie mai rar.

Însă declarațiile lui Trump despre Iran au zguduit chiar și baza sa de susținători catolici.

„Cu tot respectul, considerăm că președintele Trump greșește când încearcă să afirme că Papa Leon nu ar trebui să se pronunțe cu privire la [războiul din Iran]”, a declarat John Yep, fondatorul grupului „Catholics for Catholics”, o organizație conservatoare care a susținut campania lui Trump.

„Cu siguranță, asta ar trebui să facă în calitate de vicar al lui Hristos. El nu este o personalitate politică, ci un părinte spiritual pentru milioane de oameni din întreaga lume.”

Deși Yep a afirmat că nu este îngrijorat de impactul asupra alegerilor de la jumătatea mandatului, el a adăugat: „Un catolic sau un creștin nu ar trebui să se aștepte niciodată ca votul său să fie luat de bun. Este sănătos pentru noi să continuăm să ne exprimăm opinia, indiferent de situație. Dacă nu o faci, riști să cazi pradă unui cult.”

Într-adevăr, pe parcursul unei mari părți a secolului al XX-lea, alegătorii catolici au fost mai apropiați de Partidul Democrat. Însă, în anii 1980, aceștia s-au orientat spre dreapta, odată ce republicanul Ronald Reagan a susținut mișcarea anti-avort sau mișcarea pentru „dreptul la viață” și a stabilit relații diplomatice cu Sfântul Scaun.

„O mișcare politică proastă”

Washingtonul și Vaticanul au colaborat, de asemenea, în lupta împotriva comunismului, uniți de un angajament comun față de libertatea religioasă. Ioan Paul al II-lea a colaborat strâns cu Reagan, în special în sprijinirea mișcării Solidaritatea din Polonia, țara natală a Papei de la acea vreme.

În ciuda tensiunilor legate de invazia Irakului condusă de SUA în 2003, sub conducerea lui George W. Bush, în timpul pontificatului lui Ioan Paul al II-lea, succesorul său, conservatorul Papă Benedict al XVI-lea, a găsit un teren comun cu republicanii în ceea ce privește impactul islamului radical și secularizarea Occidentului.

Discursul din cadrul catolicismului american s-a orientat, de asemenea, spre dreapta în ultimii ani, laici influenți cheltuind sume considerabile pentru institute, mass-media și conferințe conservatoare.

Însă tensiunile dintre Washington și Vatican au început să se accentueze sub pontificatul Papei Francisc, un populist argentinian cu puternice tendințe antiamericane, care a mutat accentul principal al Bisericii de la chestiuni precum avortul către teme precum schimbările climatice și datoria țărilor în curs de dezvoltare.

„Era considerat un papă care avea o atitudine părtinitoare față de yankei și față de gringos”, a afirmat Massimo Franco, autorul cărții „Popes, Dollars and Wars: The Power of America in the Vatican from Past Taboos to Pope Leo XIV”. „Era ușor să-i faci o caricatură a atitudinii sale față de Statele Unite.”

Astfel de atacuri sunt mult mai greu de pus la cale împotriva lui Leon, fan al echipei White Sox și iubitor de pizza, din zona South Side a orașului Chicago.

În ciuda lipsei sale de religiozitate, care l-a determinat să glumească anul trecut că nu va „ajunge în rai”, Trump a câștigat aprecierea multor catolici pentru numirea unor judecători conservatori, printre care trei judecători ai Curții Supreme care au contribuit la anularea hotărârii Roe vs. Wade, care garanta dreptul constituțional la avort.

Președintele american a fost crescut în credința presbiteriană, dar, în ultima vreme, s-a declarat creștin fără apartenență confesională și a numit în funcții de conducere din administrația sa evanghelici devotați și catolici conservatori.

Însă mulți din cadrul Sfântului Scaun consideră că Biserica din Statele Unite s-a aliat prea strâns cu Partidul Republican în ultimii ani. Clerici conservatori de seamă, precum cardinalul Timothy Dolan, fost arhiepiscop de New York, i-au respins public pe democrați, cum ar fi fostul președinte Joe Biden, el însuși catolic, susținându-i în schimb pe Trump și mișcarea MAGA.

Papa Leon, la fel ca Francisc, a dat de înțeles că și-ar dori ca Biserica din Statele Unite să se îndepărteze de o astfel de poziție explicită și de temele controversate ale războiului cultural, pentru a se concentra pe probleme mai ample, precum inegalitatea economică.

Spadaro, reprezentantul Vaticanului, a vorbit și despre o posibilitate: „catolicismul american să se redescopere ca Biserică și nu ca trib, mai puțin ca o identitate culturală în războaiele culturale și mai mult ca o comunitate a discernământului moral”.

Puterea și influența Papei asupra catolicilor americani îl „derutează” pe Trump, a spus Christopher Hale, care a coordonat eforturile de mobilizare a comunității catolice în cadrul campaniei de realegere a președintelui Barack Obama din 2012. „El răstoarnă complet viziunea lui Donald Trump asupra puterii, deoarece nu o obține prin forță, ci prin autoritate morală.”

Mulți creștini au fost, de asemenea, surprinși de limbajul violent folosit de Trump într-o postare pe rețelele sociale referitoare la Iran, publicată în Duminica Paștelui, precum și de imaginea pe care a postat-o în weekend și care părea să-l înfățișeze pe el însuși ca pe Iisus, întinzând o mână tămăduitoare asupra unui bărbat aflat pe un pat de spital. Președintele american a declarat că, în opinia sa, imaginea generată de inteligența artificială, pe care a șters-o ulterior, îl înfățișa mai degrabă ca pe un medic decât ca pe Mesia.

John Kenneth White, profesor emerit de științe politice la Universitatea Catolică din America, susține că atacul lui Trump la adresa Papei riscă să se întoarcă împotriva lui.

„Este o mișcare politică proastă. Nu are absolut niciun sens”, spune el. „Coaliția politică a lui Trump se află sub o tensiune foarte mare, iar catolicii nu sunt imuni la asta. Este mai degrabă un vot decisiv și mai instabil decât își dă seama probabil Trump.”

„Papa este acum cel mai important american de pe scena mondială”, a adăugat White. „Trump pur și simplu nu poate suporta asta.”

Editor : A.M.G.