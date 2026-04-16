Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare timp de peste 20 de ani: „Avem o declarație foarte fermă”

Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis joi că Teheranul a fost de acord să nu dețină arme nucleare timp de 20 de ani. Mai mult, el a precizat că, dacă se va ajunge la un acord cu Iranul pentru încheierea războiului și acesta va fi semnat la Islamabad, ar putea să se deplaseze în capitala Pakistanului, relatează BBC și Reuters.

Liderul american a adoptat un ton optimist în privința Iranului în timp ce discuta cu reporterii pe peluza Casei Albe, în drum spre o călătorie în Nevada și Arizona. El a spus că ar putea prelungi armistițiul dintre SUA și Iran, care urmează să expire săptămâna viitoare, dar că s-ar putea să nu fie nevoie să facă acest lucru.

„Dacă se semnează un acord la Islamabad, s-ar putea să merg”, a declarat Trump. „Ei mă vor acolo.”

El a mai afirmat, fără a prezenta dovezi, că Iranul a acceptat să renunțe la uraniul îmbogățit despre care se crede că a fost îngropat în urma atacurilor aeriene americano-israeliene de anul trecut. 

„Se pare că vom ajunge la un acord cu Iranul și că acesta va fi unul bun, un acord fără arme nucleare...

„Avem o declarație foarte fermă, valabilă pentru o perioadă de peste 20 de ani, conform căreia aceștia nu vor deține arme nucleare”, spune el. „Să fim sinceri, nu există nicio limită de 20 de ani.”

BBC precizează că Iranul nu a reacționat oficial. 

Cel de-al 47-lea președinte american insistă pentru încheierea unui acord cu Iranul prin care Teheranul să renunțe la programul său nuclear.

În plus, în cea de-a 48-a zi a conflictului din Orientul Mijlociu, Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban, care ar urma să intre în vigoare marți, la ora 17:00, ora Coastei de Est (miezul nopții, ora României), după discuții cu liderii celor două țări.

Consilierul lui Mojtaba Khamenei nu vrea armistițiu și susține că „ar fi bine” dacă SUA ar lansa o invazie terestră în Iran

Puterea de foc a Teheranului: forțele armate iraniene combină drone de ultimă generație și hackeri cu arme convenționale învechite

