O înregistrare video publicată pe rețelele sociale arată prima distrugere confirmată vizual în Ucraina a unui blindat „Terminator” din dotarea armatei ruse. Moscova consideră „Terminator” drept o mașină de luptă modernă care are rolul de a proteja tancurile în timpul acțiunilor ofensive, în special în zonele urbane.

„Militarii din batalionului 140 Infanterie Marină au descoperit un vehicul rusesc BMPT Terminator, au transmis coordonatele artileriei și au direcționat și corectat focul (artileriei). După cum se vede, această mașină de luptă, considerată invincibilă și unică, arde la fel ca restul pieselor de fier vechi ale Rusiei”, se arată într-o postare publicată pe Facebook de armata ucraineană.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Imaginile au fost filmate în regiunea Lugansk, unde armata rusă a declanșat recent o ofensivă majoră.

Clipul a fost preluat și de către mai multe conturi de pe Twitter și a provocat un val de ironii, inspirate din replicile celebre rostite de personajul lui Arnold Schwarzenegger din seria SF de mare succes „Terminator”.

„Hasta la vista, baby!”, sau „You have been terminated” sunt câteva astfel de comentarii.

„It will not be back!” este comentariul altui utilizator Twitter, care face trimitere la una din cele mai cunoscute replici rostite de „Terminator”-ul lui Arnold Schwarzenegger - „I'll be back”.

Conform TASS, Rusia avea în dotare, înaintea începerii invaziei din Ucraina, cel puțin o companie compusă din 10 blindate „Terminator”. Nu se știe în prezent cifra exactă a „Terminatorilor” trimiși în Ucraina, deși armata rusă a publicat diverse clipuri care arată un astfel de vehicul în acțiune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rusia a dezvoltat „Terminator” după experiențele nefaste din timpul războaielor din Afganistan și Cecenia, care au evidențiat vulnerabilitatea tancurilor în luptele urbane.

Vehiculele BMPT Terminator au fost astfel proiectate cu scopul de a însoți și oferi sprijin de foc unităților blindate. Mașina de luptă a armatei ruse este înarmată două tunuri calibru 30 mm, patru lansatoare de rachete antitanc, două aruncătoare de grenade și o mitralieră de calibru 7,62mm.

Editor : Mihnea Lazăr