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Human Rights Watch denunţă utilizarea armelor cu fosfor alb de armata israeliană în Liban. Consecințele acestor muniții „devastatoare”

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Muniție cu fosfor alb
Fosforul alb, catalogat drept „armă devastatoare” de experți, continuă să fie folosit în sudul Libanului, provocând îngrijorare la nivel global. Foto: Profimedia
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Din articol
Muniții nereglementate

Organizaţia Human Rights Watch (HRW) a documentat din nou miercuri utilizarea în continuare a fosforului alb de către armata israeliană în Liban, subliniind necesitatea unei noi legislaţii internaţionale care să reglementeze aceste „arme devastatoare”, informează EFE.

Organizaţia a documentat 23 de incidente în care trupele israeliene au folosit aceste muniţii în sudul Libanului în perioada martie - mai 2026, conform unui raport comun publicat cu Clinica Internaţională de Drepturile Omului (IHRC) a Facultăţii de Drept de la Harvard.

„Muniţiile cu fosfor alb pot provoca arsuri insuportabile şi pot cauza daune fizice, psihologice şi socio-economice permanente”, a declarat Bonnie Docherty, consilier principal în materie de arme în cadrul HRW şi profesor la IHRC.

Ţările trebuie să condamne utilizarea acestor arme, să solicite noi discuţii internaţionale pe această temă şi să se asigure că dreptul internaţional abordează în mod corespunzător costul lor uman „inacceptabil”, a adăugat Docherty.

Muniții nereglementate

Muniţiile cu fosfor alb - arme chimice şi incendiare care se aprind la contactul cu oxigenul creând foc intens şi fum dens - nu sunt reglementate în prezent de niciun tratat specific. Astfel, aceste arme nu sunt incluse în Protocolul III din 1980 al Convenţiei privind armele convenţionale, care are scopul de a reglementa armele incendiare, deşi se încalcă dreptul internaţional umanitar atunci când sunt folosite.

Protocolul III defineşte armele incendiare drept acele arme „concepute în principal pentru a provoca incendii şi a arde oameni”, ceea ce înseamnă că muniţiile concepute pentru alte scopuri sunt excluse, cum ar fi cele cu fosfor alb, create iniţial pentru a ascunde sau a ilumina acţiuni militare chiar dacă produc aceleaşi efecte incendiare.

De asemenea, nu sunt considerate arme chimice pentru că nu au fost create să fie folosite pentru toxicitatea lor, astfel încât nu pot face parte din Convenţia privind armele chimice.

Potrivit HRW, arsurile provocate de acest material - care poate arde până la os - ar trebuie respinse la fel de puternic ca alte gaze otrăvitoare şi lasere orbitoare deoarece „sunt inumane şi împotriva conştiinţei publice”.

„Este nevoie de o legislaţie internaţională mai solidă şi specifică pentru a aborda aceste probleme”, adaugă raportul, care cere totodată ca legislaţia internaţională să remedieze „acunele legale” şi să stigmatizeze utilizarea acestor arme.

Human Rights Watch a denunţat încă din martie utilizarea lor de către Israel asupra caselor din sudul Libanului, unde substanţa a provocat incendii în cel puţin două locuinţe.

Editor : S.S.

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